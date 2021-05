Cyclisme

Critérium du Dauphiné - Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), un récital du début à la fin: le résumé de la deuxième étape

CRITERIUM DU DAUPHINE - 170km d'échappée et une éclatante victoire au bout : Lukas Pöstlberger s'est montré particulièrement impressionnant sur la deuxième étape, ce lundi, entre Brioude et Saugues. Le coureur de la Bora-Hansgrohe a lâché tous ses compagnons d'échappée avant de résister au peloton. Revivez la course en vidéo.

00:02:53, il y a 31 minutes