Cyclisme

Critérium du Dauphiné - La chute de Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) dans la descente de Joux-Plane

CRITERIUM DU DAUPHINE - Le Britannique Geraint Thomas a chuté dans la descente de Joux-Plane, à moins de 10 kilomètres de l'​arrivée. Le coureur de l'équipe Ineos-Grenadiers a pu repartir et a repris place dans le groupe des favoris quelques kilomètres plus loin, avant l'arrivée aux Gets, terme de la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné.

00:00:47, Hier à 14:00