Cyclisme

David Gaudu, le jour sans, lors de la 8e étape du Dauphiné : "Je m'excuse auprès de l'équipe... ça fait chier"

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Sixième et ambitieux à la veille de la 8e et dernière étape, David Gaudu achève l'épreuve au 17e rang. Ce dimanche, il a totalement craqué en direction du Plateau de Salaison, où Primoz Roglic a décroché le sacre, devant son coéquipier et vainqueur du jour, Jonas Vingegaard. Voici la réaction du leader de la Groupama-FDJ, qui ne s'explique pas son jour sans, à notre micro.

00:00:45, il y a 17 minutes