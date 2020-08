TRANSFERTS - L'équipe AG2R-La Mondiale, future AG2R CITROËN TEAM, a annoncé mardi la signature pour deux ans à compter de 2021 du coureur luxembourgeois Bob Jungels en provenance de la Deceuninck - Quick Step. Après les arrivées de Greg Van Avermaet et Lilian Calmejane ces derniers jours, la formation de Vincent Lavenu confirme ses ambitions pour la saison prochaine.

Le virage se confirme chez AG2R-La Mondiale. Avec l'arrivée d'un nouveau sponsor - l'équipe aura un nouveau nom en 2021 : AG2R CITROËN TEAM -, la formation française espère être compétitive sur tous les terrains la saison prochaine et les recrues s'enchaînent. Mardi, c'est l'arrivée pour les deux prochaines années du Luxembourgeois Bob Jungels, vainqueur notamment de Liège-Bastogne-Liège en 2018, qui a été annoncée. Totalement focalisé sur les courses de trois semaines autour de Romain Bardet depuis plusieurs années, Vincent Lavenu a profité du départ de son leader chez Sunweb pour réorienter sa stratégie : il se veut désormais ambitieux aussi sur les classiques avec cette 7e recrue.

Car avant lui, d'autres poids lourds ont rejoint l'équipe tricolore, comme le fait remarquer lui-même Bob Jungels. "Mes premiers contacts avec Vincent Lavenu datent d’avant le début de ma carrière chez les professionnels. Je suis heureux de pouvoir rejoindre AG2R CITROËN TEAM au 1er janvier. J’ai adhéré assez vite au projet de l’équipe, tout ce qui était mis en place pour la performance, mais aussi au niveau du matériel. Avec des coureurs comme Oliver Naesen ou encore Greg Van Avermaet, l’équipe va être très ambitieuse sur les classiques, c’est très motivant de faire partie de ce groupe", a ainsi considéré le coureur de 27 ans dans le communiqué annonçant son transfert.

Professionnel depuis 2012, Jungels compte d'ores et déjà 21 victoires dont 12 titres de champion du Luxembourg (course en ligne et contre-la-montre confondus). Vainqueur d'un Monument comme mentionné plus haut, il est aussi capable de bien figurer dans les grands Tours. Il compte ainsi une victoire d'étape dans le Giro en 2017 et deux places dans le top 10 du classement général de ce même Tour d'Italie (6e en 2016 et 8e en 2017). "Il fera partie des leaders de notre équipe, sur les classiques, mais également sur les courses par étapes. On va lui apporter notre expérience dans ce domaine et il sera épaulé par des jeunes grimpeurs", a indiqué Vincent Lavenu.

