Arthur Vichot l'a annoncé ce jeudi le jour de son 32e anniversaire : Le champion de France en 2013 et 2016 met un terme à sa carrière de coureur cycliste professionnel. Le Franc-Comtois, qui n'a plus couru depuis le mois de février, n'a pas été conservé par l'équipe BB Hotels qu'il avait rejointe en 2019. "Après onze années passées dans le peloton professionnel, il est enfin temps pour moi de tourner la page, a déclaré Vichot. C'est l'esprit léger que je choisis de ranger mon vélo. Avec des souvenirs, des rencontres et des émotions exceptionnelles qui resteront pour toujours !"