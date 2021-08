Une année de route aura suffit. Issu du VTT, Clément Berthet, qualifié de "grimpeur-rouleur très polyvalent" par son nouveau patron Vincent Lavenu et auteur de tests prometteurs, fera ses débuts avec l'équipe AG2R Citroën à l'occasion du Tour de Pologne, du 9 au 15 août.

Tour d'Espagne Vuelta 2021 – dates, parcours, diffusion et chaîne, favoris, Français : toutes les infos IL Y A 4 HEURES

"Je suis reconnaissant à l'équipe Delko de m'avoir donné ma chance et d'avoir permis que je rejoigne AG2R Citroën", a déclaré le coureur du Doubs, cité par sa nouvelle formation. "Je suis issu du VTT et c'est ma première année professionnelle sur la route. Je me considère comme un grimpeur qui a du punch. J'aime également l'exercice du contre-la-montre", a ajouté le coureur du Doubs, qui va découvrir le World Tour.

Clásica San Sebastián Powless plus fort que Mohoric et Honoré au sprint IL Y A 19 HEURES