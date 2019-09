Dave Brailsford, le directeur général de l'équipe cycliste Ineos Dave Brailsford, souffre d'un cancer de la prostate. Ce vendredi, il a confirmé au Times une intervention chirurgicale le mois dernier. Le diagnostic sur la gravité de l'état de santé du Gallois de 55 ans, qui a dirigé les équipes Sky et Ineos lors de leur domination sur le Tour de France cette dernière décennie, est tombé une semaine avant le début du Tour de France, en juillet dernier.

"J'ai dû apprendre à l'accepter"

Mais il a tenu à se rendre sur les routes françaises. "C'est facile de penser "Pourquoi ça m'arrive à moi ?" J'ai fais tellement attention à ma santé que ça peut rendre amer, en colère, frustré", a déclaré au Times le dirigeant qui saura samedi si l'opération fut un succès. "J'ai dû apprendre à l'accepter. En parler au sein de l'équipe a été d'une grande aide", a ajouté Brailsford, qui a aussi mené l'équipe cycliste britannique au succès lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008 puis de Londres en 2012.

Dave BrailsfordGetty Images

La victoire du Colombien Egan Bernal sur le Tour 2019 est la septième en huit ans dans laquelle était impliqué Dave Brailsford, encore plus émouvante dans les circonstances: "Je me dis "Qui sait, peut-être que je ne le referais plus" ?'"