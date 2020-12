Le Colombien, spécialiste des épreuves de vitesse, avait été contrôlé positif hors compétition le 11 juin 2018, et est suspendu depuis le 14 août de la même année le temps d'instruire l'enquête. Quelques mois plus tôt, en mars 2018, il avait décroché le plus beau titre de sa carrière en remportant le keirin des championnats du monde sur piste, à Apeldoorn (Pays-Bas). Habitué des médailles d'or en Coupe du monde et lors des championnats sud-américains, 5e des JO de Rio en 2016, il avait déjà fini deuxième aux Mondiaux-2014 de Cali et à ceux de Hong Kong en 2017. Il peut désormais faire appel de cette sanction devant le Tribunal arbitral du sport.