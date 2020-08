Giacomo Nizzolo gagne la 5e étape du Tour Down Under 2020

Giacomo Nizzolo portera le maillot de champion d'Italie cette année sur le Tour de France. Le sprinteur de 31 ans de l'équipe NTT a remporté son titre national ce dimanche, dans la région de Cittadella. Le tout sur un parcours assez sélectif.

Il est en condition, et le confirme. Giacomo Nizzolo (NTT), notamment 5e de Milan-San Remo au début du mois, est devenu ce dimanche champion d'Italie de cyclisme sur route pour la deuxième fois de sa carrière, en s'imposant au terme d'une course de 253 km disputée dans la région de Cittadella (nord-est). Quatre ans après sa première victoire, le coureur milanais a devancé au sprint sur la ligne Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) et Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren).

Nibali a tenté le coup du kilomètre

L'arrivée s'est jouée entre 13 coureurs échappés après un écrémage réalisé notamment lors de l'ascension de La Rosina (pente à 7% pendant 2 km) que le peloton a dû grimper douze fois. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), qui figurait dans ce petit groupe, a tenté sa chance à la flamme rouge mais a été rapidement repris.

Giacomo Nizzolo, 31 ans, qui a notamment remporté à deux reprises le classement par points du Giro, succède au palmarès à Davide Formolo, qui doit se contenter de la 10e place. Après l'arrivée, le nouveau champion d'Italie n'a pas manqué de saluer le précieux soutien de son équipier Samuele Battistella, 21 ans. "C'est un équipier jeune mais vraiment extraordinaire", a-t-il glissé au micro de la RAI.

En forme après des "années difficiles"

Il a dédié sa victoire à tous ceux qui l'ont soutenu lors des "années difficiles" après sa première victoire, en 2016 donc, en raison de soucis physiques. "Après trois années très difficiles, j'ai réussi à reconquérir ce maillot, et j'espère en profiter davantage que la première fois", a ajouté celui qui portera donc le maillot aux couleurs italiennes sur les routes du Tour de France. Il tentera d'y décrocher une première victoire qui viendrait magnifier sa (déjà) bonne saison (succès d'étape sur le Tour Down Under et Paris-Nice).

Les titres de champions d'Italie en contre-la-montre avaient été attribués vendredi: Filippo Ganna (Ineos) a conservé son titre chez les hommes et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo Women) a conquis son 4e titre chez les dames.

