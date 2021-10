La séparation aura duré quatre ans. Gorka Izagirre va retrouver la Movistar, qu'il avait quittée en 2018 pour Bahrain-Merida puis pour Astana. Le cycliste espagnol s'est engagé avec la formation ibérique pour les deux prochaines saisons. Izagirre, champion d'Espagne en 2018, quitte donc Astana avec laquelle il a remporté le Tour de Provence en 2019 et le Gran Trittico Lombardo en 2020. Avec le maillot de la Movistar, le coureur basque de 34 ans a remporté deux étapes sur des grands tours : le contre-la-montre par équipe sur la Vuelta en 2014, et une étape sur le Giro en 2017.

"C'est un coureur très polyvalent avec plus d'une dizaine d'années de circuit professionnel derrière lui. Il portera les couleurs de la Movistar à nouveau pour les deux prochaines années", a annoncé l'équipe espagnole dans un communiqué. "Je suis très heureux d'être de retour chez la Movistar. Je dis 'retour' parce que mes premières années ici étaient parmi les plus belles de ma carrière, sur le plan sportif et émotionnel", s'est réjoui Izagirre. Le Basque vient renforcer les rangs de la Movistar, après les arrivées d'Oscar Rodriguez, Max Kanter, Alex Aranburu et Oier Lazkano, et le départ de Miguel Angel Lopez.

