L'agence Belga a annoncé la triste nouvelle. Herman Van Springel, connu pour avoir remporté à sept reprises la classique Bordeaux-Paris, est décédé jeudi à 79 ans des suites d'une longue maladie.

Champion de Belgique en 1971, Herman Van Springel avait été tout près de remporter le Tour de France en 1968. Porteur du maillot jaune le dernier jour au départ du contre-la-montre final, il avait été devancé par le Néerlandais Jan Janssen de 38 secondes. "La plus grosse déception de ma carrière", avait-il dit. Il s'agissait du plus faible écart de l'histoire entre les deux premiers de la Grande Boucle jusqu'en 1989 quand Greg LeMond devança Laurent Fignon de 8 secondes sur les Champs-Elysées.

Il avait remporté le Tour de Lombardie

Le Belge avait remporté à sept reprises entre 1970 et 1981, Bordeaux-Paris (un record), la classique la plus longue du calendrier avec des distances variant entre 580 et 620 kilomètres et plus de 13 heures sur le vélo en partie derrière derny (une moto légère). Herman Van Springel avait aussi remporté le Tour de Lombardie (1968), Gand-Wevelgem (1966) ou encore Paris-Tours (1979). Son palmarès mentionne aussi cinq succès d'étapes au Tour de France.

Celui qui fut équipier d'Eddy Merckx deux saisons, chez Molteni en 1971 et 1972, avait mis fin à sa carrière, débutée en 1965, au terme de la saison 1981, année de son ultime succès dans Bordeaux-Paris à 37 ans.

