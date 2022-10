La sanction est tombée lundi. Accusé de violences et de menaces contre son ancienne femme Sabrina Landucci, Mario Cipollini, vainqueur de 57 étapes de grands tours dont 42 sur le Giro, a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de Lucques (Toscane). Au départ, le procureur avait requis deux ans et demi de détention mais les juges sont allés au-delà de la demande du ministère public pour ces faits qui se sont déroulés entre décembre 2016 et janvier 2017.

Alors que la peine couvre également les menaces de l'ex-sprinteur italien, désormais âgé de 55 ans, à l'encontre du nouveau partenaire de Sabrina Landucci, Silvio Giusti, qui est un ancien joueur de football professionnel (ndlr : il a notamment joué au Chievo Vérone à la fin des années 90), Mario Cipollini doit également indemniser la partie civile de 85 000 euros.

Avec 42 succès d'étape sur le Tour d'Italie, 12 sur le Tour de France, son titre de champion du monde sur route et son sacre lors de Milan-Sanremo en 2002, l'ancien sprinteur possède l'un des plus gros palmarès de l'histoire du cyclisme italien.

