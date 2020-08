Romain Bardet, blessé au coude gauche, ne souffre pas de fracture, mais a déclaré forfait pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge programmé jeudi, a appris l'AFP mercredi auprès de son équipe AG2R La Mondiale.

Plus de peur que de mal pour Romain Bardet. Touché au coude gauche, le Français ne souffre pas de fracture. Toutefois, il est d'ores et déjà forfait pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge programmé jeudi. Le chef de file de l'équipe française est tombé samedi dernier dans la première étape de la Route d'Occitanie, une course qu'il a toutefois terminée.

Sa blessure ne remet pas en cause sa participation au Dauphiné, qui s'élancera de sa ville de Clermont-Ferrand mercredi prochain. L'Auvergnat, deuxième du Tour 2016 (et 3e en 2017), avait pris l'an passé la deuxième place du Mont Ventoux Dénivelé Challenge dont c'était la première édition.

