Rémi Cavagna défend les couleurs de la Deceuninck-Quick Step depuis 2017. Et ce n'est a priori pas près de s'arrêter. L'équipe belge a en effet dévoilé, ce mercredi, que le contrat de l'Auvergnat avait été prolongé de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2023. La nouvelle est tombée quelques jours après la fin du Tour de Pologne, lors duquel le rouleur de 26 ans s'était illustré en remportant le contre-la-montre qui s'était déroulé autour de Katowice.

"Je ne pourrais pas être plus heureux !, s'est félicité le coureur français sur le site officiel de sa formation. Rester avec cette équipe fantastique est comme un rêve, qui continue encore et encore." Avant d'ajouter, en référence au titre national sur route conquise fin juin à Épinal : "Je suis fier de courir avec mon maillot de champion de France au sein de l'équipe n°1 mondiale". Patrick Lefevere, le manager emblématique du Wolfpack, est lui aussi ravi : "L'avoir avec nous deux années de plus est un grand plaisir, et nous espérons voir encore de belles choses de sa part."

Cette prolongation n'est pas surprenante, dans la mesure où le "TGV de Clermont" a souvent été éblouissant au cours de la saison. Très performant contre-la-montre, à l'image de ses victoires en Pologne (6e étape), sur le Tour de Romandie (5e étape), sa 2e place sur Paris-Nice (3e étape) et, surtout, celle obtenue lors de l'ultime chrono du Giro (21e étape), Cavagna s'est aussi illustré à l'occasion de courses en ligne, comme durant les championnats de France. Il tentera à nouveau de se mettre en évidence lors du Tour d'Allemagne (26-29 août).

