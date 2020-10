Sep Vanmarcke courra l'an prochain dans l'équipe Israël Start-Up Nation qui a recruté Chris Froome comme tête d'affiche. Le Belge, spécialiste des classiques flandriennes, portait les couleurs de la formation américaine Education First depuis 2017.

"Mon objectif principal est de remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix dans les prochaines années", a déclaré le coureur belge (32 ans), qui s'est engagé pour les trois prochaines années avec sa nouvelle équipe. Deux fois troisième du Tour des Flandres (2014 et 2016), Vanmarcke s'est classé à quatre reprises dans les quatre premiers de Paris-Roubaix depuis 2013. Outre Froome et Vanmarcke, le Canadien Michael Woods et le Sud-Africain Daryl Impey courront l'an prochain pour l'équipe israélienne.