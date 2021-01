La saison n’a pas encore commencé qu’elle s’en trouve déjà fortement bouleversée. Vainqueur du Tour d’Italie 2017 et deuxième du Tour de France 2018, Tom Dumoulin a décidé de prendre du recul avec le cyclisme professionnel. Après une première information de Wierflits.nl , la Jumlbo-Visma a confirmé dans un communiqué que le Néerlandais, actuellement en stage à Alicante, en Espagne, avait annoncé qu’il mettait sa carrière entre parenthèses, avec effet immédiat et pour une période indéterminée. Un coup de tonnerre dans le peloton et une vraie surprise car Dumoulin avait pourtant livré ses envies et son planning de la saison dans une interview plus tôt cette semaine. Dumoulin voulait surtout revenir sur le Tour avec plus d’ambitions que l’an passé. Il faisait encore partie récemment de l’équipe annoncée par la Jumbo-Visma sur le prochain Tour de France mais son annonce surprise vient tout remettre en question.

Dans une vidéo délivrée par la Jumbo-Visma, Tom Dumoulin s’est expliqué de cette décision aussi surprenante que réfléchie. "C’est un sentiment que j’ai depuis un moment, des mois peut-être, probablement même un an, explique-t-il. Je veux que tout le monde autour de moi soit content mais à cause de ça, j’ai oublié ce que je voulais moi-même. Qu’est-ce que je veux pour ma vie ? C’est la question que je me pose depuis des mois maintenant… Je n’ai pas le temps de répondre à cette question parce que la vie de cycliste professionnel ne t’en laisse pas le temps. Est-ce que je veux toujours être un cycliste ? Si oui, comment ? J’ai l’impression que je ne sais plus quoi faire et que je continue de laisser la réponse à cette question à d’autres, juste pour faire ce qui est bien pour chacun. Mais ça ne mène à rien et ça m’a même rendu malheureux et c’est dommage. Ce n’est pas censé être comme ça. C’est pour ça que j’ai décidé hier de faire une pause pour un certain temps."