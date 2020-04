Coupes sombres à cause de la pandémie de coronavirus. L'équipe cycliste polonaise CCC a annoncé vendredi être "forcée de suspendre la majorité des contrats de son personnel" et de réduire "fortement" les salaires de ses coureurs pour le reste de la saison. Le Belge Greg Van Avermaet, champion olympique en titre, et l'Italien Matteo Trentin, médaillé d'argent aux derniers Mondiaux sur route, sont les deux chefs de file de l'équipe polonaise, qui compte 28 coureurs dans son effectif.

Deux autres formations présentes dans l'élite mondiale du cyclisme, la Kazakhe Astana (Fuglsang, Lopez) et la Belge Lotto (Gilbert, Ewan), ont annoncé ces jours derniers des baisses de salaires pour leurs coureurs durant la période actuelle d'inactivité. "Les implications économiques de la pandémie de Covid-19 ont eu un effet drastique sur les affaires de notre sponsor-titre CCC", a déclaré Jim Ochowicz, le président de l'équipe CCC qui a pris la suite de BMC dans le WorldTour.

Ochowicz a expliqué être confronté "à un manque de liquidités en raison de réductions imprévues de nos parrainages". "Afin d'avoir le budget pour courir si la saison recommence, nous avons dû tout suspendre temporairement sauf une poignée de personnel et réduire fortement les salaires des coureurs. Dès que la course pourra reprendre, nous espérons être en mesure de réintégrer du personnel autant que possible et réévaluer notre budget", a-t-il précisé. CCC, une importante société de chaussures polonaise présente dans plusieurs pays européens, est engagée dans le WorldTour jusqu'à fin 2021.