Cyclisme

Dujardin : "Van Aert et Van der Poel ? Je ne suis pas un champion, mais j’aimerais être le même type de coureur"

BISTROT VÉLO - Invité de l’émission ce lundi, Sandy Dujardin considère Wout van Aert comme le coureur le plus impressionnant du peloton. Le Français de TotalEnergies (25 ans) évoque le champion belge et Mathieu van der Poel, comme deux exemples à suivre pour lui, en termes de polyvalence plutôt que de niveau. Dujardin fait du cyclo-cross et de la route, à l’instar de "WVA" et "MVDP". Extrait.

