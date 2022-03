Cyclisme

Quand Jumbo trouve enfin à qui parler... Deux "cyclos" ont fait la course avec Wout van Aert et Christophe Laporte

GP E3 - Kasper Asgreen ? Non. Matej Mohoric ? Non plus. Anthony Turgis ? Encore moins. Aucun coureur au départ de l'épreuve n'a réussi à suivre Wout van Aert (1er) et Christophe Laporte (2e), ce vendredi en direction de Harelbeke. Mais deux spectateurs ont rivalisé avec le duo de la Jumbo-Visma, durant quelques mètres, à 17 bornes de l'arrivée. Voici cette séquence insolite en vidéo.

00:00:35, il y a une heure