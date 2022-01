Nous sommes tous des Daniel Martinez. Cette image du gregario d'Ineos Grenadiers hurlant sur son leader pour l'encourager lors du dernier Giro a été partagée de nombreuses fois depuis lundi sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, Egan Bernal était victime d'un accident à l'entraînement en percutant un bus à l'arrêt. Choc qui l'a laissé avec des fractures du bassin et de la rotule et plusieurs vertèbres touchées. On ne reverra pas l'Aigle de Zipaquira de sitôt sur un vélo. Pour lui, l'heure est à la convalescence. Pour tous les fans de cyclisme, il est aux regrets.

L'émotion née de l'annonce de son accident n'est pas feinte. Et il n'y qu'à voir la vague de soutien que le vainqueur du Tour 2019 a reçu de la part d'une immense partie du peloton, y compris chez un Tadej Pogacar à qui la Colombie a d'abord reproché de ne pas avoir réagi, pour comprendre que Bernal a beaucoup d'adversaires mais aucun ennemi. A l'heure qu'il est, personne ne peut dire quand Egan Bernal remontera sur un vélo en compétition et s'il reviendra un jour à son meilleur niveau.

L'exemple Chris Froome

L'exemple de Chris Froome, lourdement blessé il y a deux ans, qui lutte pour revenir à un niveau correct, n'incite pas les uns à l'optimisme. Les autres arguent que le Colombien, de douze ans le cadet du Britannique, a de plus grandes chances de s'en remettre. La plupart se rassemblent sur la tristesse du petit monde du cyclisme après cet incident tragique.

Dans le cas de Froome, c'est la stupeur qui l'avait emporté et l'idée que le cinquième Tour de France était devenu une chimère pour lui. La nature n'aime pas le vide alors quand un mois et demi plus tard, un gamin de 22 ans et 196 jours triomphait sur le Tour, on pensait une nouvelle ère arrivée.

Ce gamin, c'était Egan Bernal. Grimpeur né, l'homme de Zipaquira, avait écrit sa légende sur les pentes du mythique Iseran. Qu'importe que la 19e étape de cette Grande Boucle n'était pas allée à son terme et que la 20e avait été raccourcie, personne ne doutait du mérite de Bernal. Son ère avait débuté, on en prenait pour dix ans. Un an plus tard, on attendait de voir si Roglic, Pinot et les autres pouvaient le concurrencer. Las, son dos l'avait lâché, le forçant à l'abandon. Tadej Pogacar, vainqueur à 21 ans, l'avait d'une certaine manière déjà ringardisé.

Pogacar-Bernal, le duel final ?

Le Tour de France 2021 du Slovène a donné l'impression qu'il n'avait pas d'adversaire à son niveau puisque la poisse semble s'accrocher à Primoz Roglic. Egan Bernal avait lui choisi d'entamer son opération reconquête par un succès au Giro, ce qu'il a fait en dominant, pas en écrasant. Laissez lui le temps entendait-on.

Son duel avec Pogacar, prévu pour la Grande Boucle 2022, serait dantesque. Les deux talents les plus impressionnants de leur génération en montagne face à face, le résultat ne pouvait être que spectaculaire. Aujourd'hui, il apparaît surtout très hypothétique.

Oui, ce duel avait créé une énorme attente. Ceci pour la simple et bonne raison que depuis trois ans, le Tour tombe dans l'escarcelle d'un (deux en l'occurrence) coureur de moins de 23 ans sans qu'aucun des deux n'ait réellement eu à combattre avec l'autre. Bernal-Pogacar, c'était le duel final, celui d'une nouvelle génération qui a bouleversé la hiérarchie du peloton. Puisque la nature est ainsi, d'autres prendront la place de concurrent à Pogacar. De son côté, Egan Bernal va tenter de se reconstruire. La convalescence sera aussi longue qu'incertaine mais à la manière d'un Daniel Martinez, nous avons très envie de lui hurler de tenir bon. Pour lui, pour nous, pour le cyclisme.

