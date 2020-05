Dans un documentaire prochainement diffusé par ESPN, Lance Armstrong en dit plus sur ses début de coureur dopé, et à quel point cela avait boosté ses performances.

Lance Armstrong, déchu de ses sept titres consécutifs (1999-2005) sur le Tour de France pour dopage à l'EPO, avait reconnu sa tricherie en 2013, lors d'un entretien exclusif avec Oprah Winfrey. Dans un documentaire prochainement diffusé en deux volets par ESPN, le 25 mai et 1er juin, l'Américain âgé de 48 ans en dit plus sur sa pratique illicite, et sa date d'origine.

"Probablement à l'âge de 21 ans", répond-t-il, pour situer le début de ses cures. Ce qui correspond à 1992, l'année de son passage pro, un an sa première victoire d'envergure, dans une étape du Tour à Verdun, et son premier grand titre, aux championnat du monde sur route, à Oslo.

Et comme au sein de ses équipes respectives, il avait fini par s'entourer, fin 1995, du meilleur spécialiste en la matière, le docteur Michele Ferrari, depuis banni à vie du sport. "Nous avions déjà essayé la cortisone, un carburant peu puissant, mais l'EPO était d'un tout autre niveau, raconte-t-il encore, dans des propos publiés par lequipe.fr lundi. Les avantages en termes de performances étaient si importants que le sport est passé d'un dopage assez léger, qui a toujours existé, à ce carburant de fusée. C'était la décision que nous devions prendre." "J'en avais besoin et j'en ai pris", ajoute-t-il dans le trailer. "Ce fut toujours ma propre décision."

