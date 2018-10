Eurosport Race : Une semaine pour les outsiders mais Valverde reste leader

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 7 octobre

En pleine décompression après son sacre mondial à Innsbrück dimanche dernier, Alejandro Valverde aura vécu une semaine tranquille, y compris à l’Eurosport Race. Sans avoir couru (il reprendra aux Trois vallées varésines mardi), l’Espagnol de la Movistar reste avec 3927 points un très solide leader, avec 399 unités d’avance sur Simon Yates (Michelton-Scott) et 434 sur Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Le Britannique a manqué l’opportunité de faire la quasi moitié de son retard à l’occasion du Tour d’Emilie (180pts), remporté à la surprise générale par Alessandro De Marchi (BMC, 120e avec 346pts). Une sensation qui résume bien une semaine où les outsiders ont souvent piégé les favoris.

Un constat valide pour le Sparkassen Münsterland Giro où Walscheid (Sunweb, 163e avec 266pts) a surpris Degenkolb, Greipel et Ackermann, pour le Tour de Vendée où l’on attendait plus Coquard et Bouhanni que Nico Denz (AG2R La Mondiale, 227e avec 188pts) mais surtout pour la deuxième classique italienne du week-end. Sur le GP Bruno Beghelli, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a piégé les Colbrelli, Trentin et autre Barbero pour s’offrir son 2e succès de la saison (simplement) et les 180 points qui vont avec. De quoi opérer une belle remontée au classement (+ 9, 26e avec 1098pts).

Mais la remontée de la semaine est à mettre à l’actif de Sören Kragh Andersen. Le Danois de la Sunweb a glané 180 points grâce à son succès en solitaire sur Paris-Tours, une victoire qui lui permet de gagner 67 places à l’Eurosport Race. Il a devancé sur la "classique des feuilles mortes" l’un des quatre seuls membres du top 20 (avec Ackermann, Bardet et Roglic) à avoir marqué des points cette semaine, Niki Terpstra. Le coureur de la Quick-Step Floors, qui n’avait plus marqué le moindre point depuis les Flandriennes d’avril, en profite pour glaner trois places (16e avec 1450pts). On n’oubliera pas Dmitry Sokolov (Lokosphinx, 347e), vainqueur à 30 ans de sa première course professionnelle à l’occasion du Tour d’Iran, dont il a aussi remporté une étape.

Le Top 20

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3927 = 2 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 = 3 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 = 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2761 = 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2360 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 10 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1935 = 11 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1864 = 12 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 = 13 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 = 14 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 = 15 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1475 = 16 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1450 + 3 17 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 1 18 Michael Valgren Astana Danemark 1438 - 1 19 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 - 1 20 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1370 =

La confirmation de la semaine : Taco van Der Hoorn (Roompot - Nederlandse Loterij)

On n’arrête plus le Néerlandais ! Victime d’une commotion cérébrale en début d’année, il n’avait pu courir avant août où il avait de suite brillé avec son succès en échappée sur la 3e étape du BinckBank Tour. Depuis, Taco van Der Hoorn n’en finit plus d’impressionner. Vainqueur il y a trois semaines de la Primus Classic (1.HC, catégorie 6) devant des cadors comme Greg van Avermaet (BMC) et Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo), il a encore confirmé cette semaine en étant le seul avec Olivier Naesen (AG2R La Mondiale) à entrer dans le top 10 de Binche-Chimay-Binche et de Paris-Tours (3e et 4e pour Naesen, 4e et 9e pour le Néerlandais). A suivre en 2019 !

Le top 5 des "performeurs" du Continental Pro depuis août

Taco van Der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij, 104e avec 400pts au classement actuel), avec 400 points

Manuel Belletti (Androni-Giocatolli, 90e avec 442pts), avec 290 points

Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert, 72e avec 509pts), avec 265 points

Davide Ballerini (Androni-Giocatolli, 88e avec 456pts), avec 265 points

Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon, 97e avec 452pts), avec 245 points

Les Français

Même si le leader du classement national, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), n’a pas couru cette semaine et si Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a légèrement déçu sur Binche-Chimay-Binche (22e) et Paris-Tours (14e), les Français ont globalement brillé cette semaine. 11e de l’Eurosport Race, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a confirmé sa bonne forme actuelle en prenant la 6e place du Tour d’Emilie, juste derrière un autre Tricolore en verve, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 5e).

Mais le Français de la semaine est bien l’équipier de ce dernier, Valentin Madouas. Sur de sérieuses bases depuis début août (2 top 10, 12e à Montréal), le puncheur de 22 ans s’est offert son premier succès professionnel à l’occasion de Paris-Bourges, au terme d’une échappée et d’un sprint pour résister au retour de Bryan Coquard (Vital-Concept, 2e), avant de confirmer (5e) ur un Paris-Tours marqué par la grande performance de Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), 3e et longtemps en course pour la gagne.

On n’oubliera pas non plus la 7e place de Mathieu Ladagnous (Groupama-FDJ) sur le GM Bruno Beghelli, la 6e de Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) sur le Spakassen Münsterland Giro ou encore le quinté – placé mais perdant – des Tricolores sur le Tour de Vendeé, avec la 5e place d’Alexis Guérin (Delko Marseille Provence KTM) devant Jonathan Hivert et Thomas Boudat (Direct Energie, 6e et 7e), Franck Bonnamour (Fortunéo-Samsic, 8e) et Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale, 10e).

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2761 pts

11. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1864 pts

13. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740 pts

27. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1080 pts

40. Christophe Laporte (Cofidis), 887 pts

Les courses de la semaine :

Tour de Turquie (catégorie 5, six étapes)

200pts pour le vainqueur

Les 10 premiers du général (8pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexe (15, 8 et 4) marquent des points, ainsi que les 3 premiers (60, 35 et 15) de chaque étape.

Tour of Taihu Lake (catégorie 7, huit étapes)

80pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5)

Tour de Lombardie (catégorie 3)

600pts pour le vainqueur

400pts pour le deuxième

200pts pour le troisième

Les 20 premiers (50pts pour le 10e, 1pt pour le 20e) marquent des points.

Les Trois Vallées Varésines (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4pts pour le 10e) marquent des points.

Milan-Turin (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4pts pour le 10e) marquent des points.

Gran Piemonte (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4pts pour le 10e) marquent des points.

Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2pts pour le 10e) marquent des points.

Chrono des Nations (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2pts pour le 10e) marquent des points.

De Kustpijl (catégorie 8)

75pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e).

Oita Urban Classic (catégorie 8)

75pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e).