Eurosport Ranking : la machine Sky déjà à l'oeuvre, statu quo dans le top 20

Le classement du 3 février

Comme depuis les championnats du monde d’Innsbruck qui l’avait (doublement) sacré, Alejandro Valverde est toujours un solide leader de l’Eurosport Ranking. Et le Murcien est parti sur des bases sacrément identiques à la saison passée. 3e et 4e de deux manches du Challange de Majorque en 2018, l’Espagnol de la Movistar a réédité sa performance en y ajoutant une 10e place au Trofeo Lloseta-Andratx. De quoi non seulement conserver son total (90pts) de l’an passé sur la semaine mais également d’y ajouter deux autres unités. Pour autant, Valverde a vu son avance se réduire légèrement suite à la participation de Peter Sagan au Tour de San Juan. Souvent placé, le sprinteur de la Bora-Hansgrohe a ajouté 20 pts à son pécule au cours d’une semaine fructueuse pour sa formation avec une victoire d’étape en Argentine pour Sam Bennett (29e, 1095 pts) et le premier succès d’Emmanuel Buchmann Malgré tout, l’ancien champion du monde reste encore à distance respectable (362 pts) de l’actuel.

Vidéo - Pour quelques centimètres, Gaviria a maté Sagan et doublé la mise : revivez son sprint victorieux 03:03

A l’instar de Valverde, Tim Wellens s’est également rappelé aux bons souvenirs du Challenge de Majorque. Tenant du titre du Tramuntana, le Belge y a de nouveau levé les bras, ajoutant à cela deux autres tops 5 sur les autres manches. De quoi s’offrir 190 points (+ 80 par rapport à 2018) et grignoter une place, le seul changement du top 20. Le voici désormais 17e (1528 pts). Bien loin encore de Julian Alaphilippe, l’autre homme fort de la semaine dans le top 100. Pour sa reprise, le Français s’est offert deux étapes et la 2e place du général du Tour de San Juan. Avec ses 100 points supplémentaires (il n’avait repris qu’un février l’an dernier), le puncheur de la Deceuninck–Quick Step reste 6e (2826 pts) mais se rapproche de la 5e place de Geraint Thomas (2981 pts).

On notera également la première victoire depuis cinq ans de Dylan Van Baarle (Sky, 16e avec 279 pts) sur une course par étapes, à l’occasion de l’Herald Sun Tour dont le Néerlandais a enlevé le général au nez et à la barbe de cadors comme Richie Porte ou Michael Woods. Si John Degenkolb n’a pas su conserver ses titres sur deux des quatre manches du Challenge de Majorque (à sa décharge, une est devenue pour puncheur), perdant ainsi près de 200 pts et sortant du top 50 (de 39e à 57e), un Allemand a lui retrouvé le sourire sur le Trofeo Palma puisque Marcel Kittel a levé les bras pour la première fois depuis la 6e étape de Tirreno-Adriatico en 2018. Soit près de dix moins de disette ! Enfin, on n’oubliera pas les premiers points (11 pour être exact) du prodige Remco Evenepoel, pour sa première course, sur le Tour de San Juan.

Vidéo - Kittel lance sa saison à Majorque 00:45

Le Top 20 :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 4009 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3647 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3473 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3246 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2981 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2826 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2330 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 10 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1950 = 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1925 = 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1836 = 13 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1741 = 14 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1720 = 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1705 = 16 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1565 = 17 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1528 + 1 18 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1508 - 1 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 = 20 Michael Valgren Dimension Data Danemark 1438 =

La perf’ collective de la semaine : 7/7 pour les Sky !

La performance est assez rare et époustouflante pour être soulignée. Présente sur l’Herald Sun Tour, la Sky a réussi l’exploit de voir ses sept coureurs engagés marquer des points sur l’épreuve australienne. Si Dylan Van Baarle est le principal bénéficiaire de cette semaine avec son succès au général, Owain Doull et Kristoffer Halvorsen y ont décroché leur premier succès sous les couleurs de la formation britannique. Très actifs à la protection du maillot de leader de Van Baarle, le Français Kenny Elissonde et le Franco-Russe Pavel Sivakov ont accroché des accessits (7e et 8e du général) tandis que Christian Knees est allé décrocher le maillot de meilleur grimpeur de l’épreuve. Une vraie performance collective.

Dylan Van Baarle (Sky)Getty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 357 places (+ 11 pts) pour Remco Evenepoel (Deceuninck–Quick Step, 11 pts), de 1490e à 1133e

+ 1184 places (+ 110 pts) pour Winner Anacona (Movistar, 110 pts), de 1544e à la 360e

+ 335 places (+ 55 pts) pour Sergio Higuita (Fundacion Euskadi, 88 pts), de 783e à 448e

+ 258 places (+ 73 pts) pour Nick Schultz (Michelton-Scott, 133 pts), de 570e à 312e

+ 74 places (+ 99 pts) pour Dylan Van Baarle (Sky, 279 pts), de 240e à 166e

Remco Evenepoel's interviewEurosport

Le top 5 des régressions de la semaine :

-907 places (- 55 pts) pour Filippo Ganna (Sky, 0 pt), de 616e à 1524e

-253 places (- 80 pts) pour Oscar Sevilla (Medellin, 65 pts), de 289e à 542e

-201 places (- 40 pts) pour Sam Crome (Team UKYO, 55 pts), de 424e à 625e

-80 places (- 110 pts) pour Esteban Chaves (Michelton-Scott, 187 pts), de 150e à 230e

-71 places (- 60 pts) pour Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy, 160 pts), de 198e à 269e

Esteban Chaves, Giro 2018Getty Images

Les Français

Si la majorité des cadors tricolores n’ont pas encore repris la compétition, cela n’empêche pas Julian Alapahilippe d’être déjà sur les routes. Et victorieux. Présent sur le Tour de San Juan, le Français s’est déjà offert deux victoires d’étape, la première en puncheur et la deuxième en rouleur. S’il n’a pas su tenir le leadership lors de l’étape-reine, Alaphilippe réussit tout de même une belle opération et creuse encore l’écart au niveau national, d’autant que Romain Bardet a perdu le bénéfice de sa 8e place au GP La Marseillaise en 2018.

Pas au départ cette année, il a laissé les honneurs à Anthony Turgis. Le nouveau venu de la Direct Energie n’aura pas tardé à s’illustrer sous ses nouvelles couleurs en remportant le GP La Marseillaise, au sprint, devant un autre Tricolore, Romain Combaud (Delko Marseille Provence). Une épreuve qui aura vu les Français briller pour la première épreuve du calendrier tricolore, puisque Julien Trarieux (4e), Lilian Calmejane (3e l’an passé mais seulement 6e cette année) Clément Venturini (7e) et Kevin Le Cunff (9e) ont également marqué des points.

Anthony Turgis (Direct Energie), vainqueur du GP La Marseillaise 2019Getty Images

On n’oubliera pas non plus la belle semaine du duo Guillaume Martin-Warren Barguil. Auteurs respectivement de trois (dont une 2e place) et deux tops 10 sur le Challenge de Majorque, les deux hommes ont parfaitement commencé l’année. Le grimpeur de la Wanty-Groupe Gobert en a même profité pour gagner une vingtaine de places (110e, 386 pts). Hugo Hofstetter (Cofidis) n’en a lui gagné que deux (63e, 625 pts) à la suite de sa 3e place sur le Trofeo Palma alors que le jeune Maxence Moncassin (Amore&Vita–Prodir, 22 ans) a lui marqué ses premiers points grâce à sa 7e place sur l’épreuve espagnole.

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2826 pts (=)

10. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1950 pts (=)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1836 pts (=)

14. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1720 pts (=)

43. Christophe Laporte (Cofidis), 867 pts (+ 1)

Vidéo - Alaphilippe gagne déjà ! 01:29

Les courses de la semaine :

Tour de la Communauté de Valence (cinq étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Etoile de Bessèges (quatre étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Grand Prix Gazipasa (catégorie 8)

65pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Grand Prix Alanya (catégorie 8)

65pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Le Top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Alejandro Valverde, vainqueur du Tour de Valence + deux étapes (141 de ses 4009 pts)

Luis Leon Sanchez, 2e du Tour de Valence (70 de ses 649 pts)

Kirill Pozdnyakov, vainqueur du Grand Prix Alanya (65 de ses 140 pts)

Tony Gallopin, vainqueur de l’Etoile de Bessèges + une étape (110 de ses 34 pts)

Marc Sarreau, vainqueur de deux étapes sur l’Etoile de Bessèges (71 de ses 337 pts)