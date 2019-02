Eurosport Ranking : La surprise Pogacar, la confirmation Astana

Le classement du 24 février

Avec aucun des deux coureurs sur les routes cette semaine (Valverde vient de débuter l'UAE Tour), pas de changement en tête de l'Eurosport Ranking. Unique leader du classement depuis le début de la saison, Alejandro Valverde compte toujours 273 points d'avance sur son dauphin, Peter Sagan. Le Slovaque de la Bora-Hansgrohe a toutefois vu son avance sur Simon Yates (Michelton-Scott) se réduire à 124 unités suite à la victoire d'étape du Britannique sur le Tour d'Andalousie.

Vidéo - Simon Yates s'est bien dégourdi les jambes 02:49

Mais le top 20 a surtout été marqué par une belle semaine des cadors français. Vainqueur du Tour du Haut-Var (plus une étape), le grimpeur de la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot, a passé le cap des 2000 points (2086) pour conforter sa 9e place, devant un Christopher Froome (10e, 1953pts) mis sous pression par son dauphin sur l'épreuve varoise, Romain Bardet. Passé au 11e rang, le grimpeur d'AG2R La Mondiale ne pointe plus qu'à soixante unités du Britannique mais aura de gros points à défendre dans deux semaines à l'occasion des Strade Bianche. Même constat pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ), grimpé au 12e rang mais qui a 555 points à défendre au cours du mois à venir.

Il faudra faire fort pour réussir meilleure quinzaine que celle que vient de vivre Astana. Après avoir remporté le Tour de Valence (I.Izagirre), le Tour de Murcie (Luis Leon Sanchez), le Tour de Provence (G.Izagirre) et le Colombia 2.1 (Lopez), la formation kazakhe vient de signer deux nouvelles victoires cette semaine avec le Tour d'Oman dont Alexey Lutsenko a conservé la couronne mais surtout le Tour d'Andalousie remporté par Jakob Fuglsang, qui en profite pour gagner sept places (37e, 943pts). Un constat diamétralement opposé à celui vécu par la Sky. Transparent en Andalousie, Geraint Thomas a perdu ses 120 points glanés en 2018 sur le Tour d'Algarve alors que Michal Kwiatkowski, vainqueur l'an dernier au Portugal (+ 2 étapes), a dégringolé (-3, -215pts) en attendant sa reprise à l'UAE Tour.

Vidéo - Fuglsang, vainqueur de la Ruta del Sol : "Je suis très heureux" 00:39

Le Top 20 :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3920 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3647 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3523 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3026 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2861 = 6 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 2854 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2315 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2086 = 10 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1953 = 11 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1897 + 1 12 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1745 + 1 13 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1726 = 14 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1710 - 2 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1705 = 16 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1698 = 17 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1561 = 18 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1481 = 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1474 = 20 Michael Valgren Dimension Data Danemark 1438 =

Le "jeunot" de la semaine : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Il y a eu Egan Bernal, il y a eu Ivan Sosa… Il y aura désormais Tadej Pogacar. A 20 ans et 156 jours, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2018 est devenu ce dimanche le plus jeune coureur à remporter le classement général d'une épreuve de catégorie .HC ou plus depuis la création du World Tour, en 2005. Impressionnant vainqueur du Tour d'Algarve (plus une étape) devant des cadors comme Wout Poels ou Enric Mas, le Slovène a battu le record détenu depuis août dernier par Sosa (20 ans et 284 jours sur le Tour de Burgos). Dans toute l'histoire, seuls quatre coureurs ont fait mieux. Déjà solide sur le Tour Down Under pour sa première course pro (13e), Pogacar s'annonce comme l'un des futurs cadors des courses par étapes. Un de plus…

Les remontées de la semaine :

+ 440 places (+ 80pts) pour Szymon Rekita (Leopard, 110pts), de 812e à 372e

+ 322 places (+ 141pts) pour Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, 221pts), passé de 515e à 193e

+ 257 places (+ 15pts) pour Killian Frankiny (Groupama-FDJ, 30pts), passé de 1055e à 798e

+ 123 places (+ 40pts) pour Sergio Higuita (Fundacion Euskadi, 128pts), passé de 451e à 328e

+ 93 places (+ 10pts) pour Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo, 40pts), passé de 800e à 707e

Vidéo - Pogacar prend les commandes en matant Poels et Mas : revivez sa victoire dans la 2e étape 02:45

Les dégringolades de la semaine :

-232 places (-25pts) pour Mark Cavendish (Dimension Data, 26pts), passé de 633e à 865e

-149 places (-35pts) pour Daniel Auer (WSA Pushbikers, 65pts), passé de 406e à 555e

-78 places (-145pts) pour Jonathan Hivert (Direct Energie, 232pts), passé de 111e à 189e

- 66 places (-65pts) pour Dusan Rajovic (Adria Mobil, 165pts), passé de 190e à 256e

-26 places (-50pts) pour Thomas Boudat (Direct Energie, 225pts), passé de 166e à 192e

Mark Cavendish of Great Britain riding for Team Dimension DataGetty Images

Les Français

Si la majorité des cadors ont brillé cette semaine, le leader du classement national n'était pas, lui, sur les routes. Ce qui n'empêche nullement Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) de largement conserver la tête, devant Thibaut Pinot et Romain Bardet. Mais les têtes d'affiche n'ont pas été les seules à s'illustrer cette semaine, même si, à l'exception de Démare sur le Tour d'Algarve, cela s'est surtout vérifié à Oman et au Tour du Haut-Var.

Dans l'épreuve arabique, on a d'abord vu les sprinteurs briller puisque Bryan Coquard, Nacer Bouhanni et Clément Venturini ont tour à tour trusté les podiums d'étape. De petits points qui ne suffisent pas à Coquard pour éviter une régression (- 19). Mais les belles surprises étaient moins attendues, à l'image de la 2e place de Fabien Grellier sur l'étape-reine ou des places d'honneur d'Elie Gesbert (5e), Fabien Doubey (8e) et Quentin Pacher (10e) au général. De quoi grimper au classement puisque le premier nommé s'offre une remontée de plus de 500 places au classement international.

Nacer BouhanniGetty Images

Plus attendus sur le terrain national, les Français ne se sont pas manqués sur le Tour du Haut-Var. Avec une victoire d'étape et sept Bleus dans le top 10, la tendance était bleu-blanc-rouge. Derrière le duo Pinot-Bardet, on a retrouvé certains de leurs équipiers (Vuillermoz 4e, et Molard 9e) mais aussi des valeurs sûres (Edet 5e, El Farès 7e) comme des jeunes (Le Turnier 10e). Sans oublier un classement de la montagne remporté haut la main par Vital Concept-B&B Hotels avec Cyril Gautier sacré devant Pierre Rolland. De quoi prendre de la confiance et marquer ses premiers points de l'année.

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 2854 pts (=)

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2086 pts (=)

11. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1897 pts (+ 1)

12. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1745 pts (+ 2)

42. Christophe Laporte (Cofidis), 886 pts (- 2)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à l'attaque sur le Tour de Provence, devant Gorka Izagirre (Astana) et Simon Clarke (EF Education First)Getty Images

Les courses de la semaine :

UAE Tour (sept étapes, catégorie 5)

200 pts pour le vainqueur final

120 pts pour le deuxième

80 pts pour le troisième

Les 10 premiers du général (8 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (60, 35 et 15) et les 3 premiers des classements annexes (15, 8 et 3).

Tour du Rwanda (huit étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour de République Dominicaine (sept étapes, catégorie 8)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Omloop Het Nieuwsblad (catégorie 4)

400 pts pour le vainqueur

260 pts pour le deuxième

125 pts pour le troisième

Les 15 premiers marquant des points (25pts pour le 10e, 1pt pour le 15e)

Kuurne-Bruxelles-Kuurne (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4pts pour le 10e)

Faun Environnement-Classic de l'Ardèche (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Royal Bernard Drôme Classic (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

International Rhodes Grand Prix (catégorie 8)

65pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre :

Lukasz Wisniowski (Sky), 260 de ses 268 points

Bert Van Lerberghe (Cofidis), 55 de ses 65 points

Jhonatan Narvaez (Deceuninck-Quick Step), 75 de ses 121 points

Lilian Calmejane (Direct Energie), 150 de ses 339 points