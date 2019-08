Le classement du 26 août

Comme depuis des mois, Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) est toujours un solide leader de l’Eurosport Ranking devant Egan Bernal (Team INEOS) et Alejandro Valverde (Movistar). Mais l’Espagnol a vu d’un mauvais œil a performance d’Elia Viviani sur l’EuroEyes Cyclassics d’Hambourg. Double tenant du titre, l’Italien de la Deceuninck-Quick Step avait donc 400 points à défendre, ce qu’il a assumé sans trembler puisqu’il s’est imposé facilement au sprint. Il reste donc à 82 unités du Murcien et du podium. Un seul changement donc dans le top 10 avec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) qui profite de sa 6e place sur la classique allemande pour se hisser en 7e position de l’Eurosport Ranking.

Vidéo - Viviani, Viviani, Viviani ! 01:33

Battu par Viviani mais deuxième de l’EuroEyes, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) gagne malgré tout une place (11e) en passant devant Olivier Naesen (AG2R La Mondiale), pourtant 9e de l’épreuve. Même opération pour Miguel Angel Lopez (Astana), qui a profité de la non-participation de Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) à la Veenendaal-Veenendaal Classic, dont il était tenant du titre, pour lui passer devant. Au pied du podium derrière Nizzolo sur l'EuroEyes, Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) tombe lui aussi d’une place mais reste accroché au top 20 (20e, pour 12 pts), malgré un résultat moins bon qu’en 2018 (3e).Vainqueur du Tour du Danemark en 2018 et absent cette année en raison d’une blessure, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) est le grand perdant de la semaine (30e, -6) en compagnie d’Arnaud Démare (Groupama-FDJ), décevant à Hambourg (33e, -8).

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 4115 = 2 Egan Bernal Team INEOS Colombie 2890 = 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2778 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2696 = 5 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2641 = 6 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2474 = 7 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2286 + 1 8 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2269 - 1 9 Simon Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 2128 = 10 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2093 = 11 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2046 + 1 12 Olivier Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1850 - 1 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1730 - 2 14 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1669 = 15 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1594 + 1 16 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1529 - 1 17 Richard Carapaz Movistar Equateur 1522 = 18 Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Italie 1446 + 1 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1432 - 1 20 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1420 =

Le "renouveau" de la semaine : Giacomo Nizzolo

On le pensait franchement perdu pour les arrivées massives. Depuis trois ans, l’Italien ne semblait plus vraiment capable de se mêler à la victoire face aux meilleurs sprinteurs mondiaux, surtout depuis son arrivée au sein de la Dimension Data, en 2019. Qu’il semblait loin le Nizzolo de 2016, vainqueur du maillot cyclamen sur le Giro, 3e de la Cyclassics d’Hambourg et 5e des Mondiaux à Doha… Mais ces dernières semaines semblent marquer le retour à son meilleur niveau du Milanais.

Il n’a certes toujours pas battu de sprinteurs de top niveau cette saison malgré trois succès (Colbrelli à Oman et Mezgec en Slovénie). Mais, trois semaines après une prometteuse 6e place du la Prudential RideLondon (devant Kristoff), Nizzolo a décroché sur l’EuroEyes Cyclassics son premier podium en World Tour depuis près d’un an (21e étape de la Vuelta) ! Trop juste face à Viviani et Ewan, l’Italien a quand même laissé derrière lui des cadors comme Kristoff, Sagan, Démare ou encore des hommes en forme comme Teunissen. De bon augure à un mois des Mondiaux.

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)Getty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+155 places (+121 pts) pour Niklas Larsen (ColoQuick, 231 pts), de 345e à 190e

+63 places (+ 62 pts) pour Lilian Calmejane (Total Direct Energie, 260 pts), de 230e à 167e

+27 places (+75 pts) pour André Greipel (Arkéa-Samsic, 403 pts), de 135e à 108e

+21 places (+125 pts) pour Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale, 551 pts), de 101e à 80e

+11 places (+60 pts) pour Giacomo Nizzolo (Dimension Data, 569 pts), de 86e à 75e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

-36 places (-60 pts) pour Tim Merlier (Corendon-Circus, 241 pts), de 148e à 184e

-35 places (-60 pts) pour Wout Wippert (EvoPro Racing, 240 pts), de 150e à 185e

-16 places (-100 pts) pour John Degenkolb (Trek-Segafredo, 648 pts), de 52e à 68e

-8 places (-225 pts) pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 1035 pts), de 25e à 33e

-6 places (-180 pts) pour Wout Van Aert (Jumbo-Visma, 1083 pts), de 24e à 30e

Wout van AertGetty Images

Les Français

Aucun des trois meilleurs Français au Ranking n’a couru cette semaine. Julian Alaphilippe devance donc toujours Thibaut Pinot, qui a perdu une place au profit de Sagan, et Romain Bardet. La mauvaise opération de la semaine est à mettre à l’actif du quatrième cador tricolore, Arnaud Démare. Deuxième de la Cyclassics d’Hambourg en 2018, le Français a été mal lancé par ses équipiers ce dimanche avant de se faire enfermer pour finir 8e. Une perte de 225 points qui l’expulse du top 30.

D'autres Tricolores ont néanmoins brillé cette semaine. A commencer par Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), impressionnant vainqueur du Tour du Limousin avec une étape. Au général d’une course où les Français se seront mis en évidence (6 dans le top 10, deux victoires d’étapes), il a devancé deux autres Frenchies, Lilian Calmejane (Total Direct Energie, 167e au Ranking) et Guillaume Martin (Want-Gobert, 77e). Enfin, on n’oubliera pas non plus Thomas Lebas (Kinan, 254e), vainqueur du Tour d’Indonésie pour sa 8e saison au sein d’une formation japonaise. Sa deuxième sur le sol indonésien après le Tour de Flores 2017.

Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), lors de la 8e étape de Paris-NiceGetty Images

Les Français du top 50 :

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 4115 pts (=)

8. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2269 pts (- 1)

23. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1299 pts (=)

33. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1035 pts (- 8)

50. Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels), 784 pts (=)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Michael Valgren (Dimension Data), 260 de ses 460 points

Matej Mohoric (Bahrain-Merida), 145 de ses 420 points

Olivier Naesen (AG2R La Mondiale), 400 de ses 1850 points

Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 235 de ses 1035 points

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 100 de ses 722 points

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)Getty Images

Le calendrier de la semaine :

Bretagne Classic – Ouest France (catégorie 4)

400 pts pour le vainqueur

260 pts pour le deuxième

125 pts pour le troisième

Les 15 premiers (25 pts pour le 10e, 1 pt pour le 15e) marquent des points

Druivenkoers – Overijse (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

GP Jef Scherens - Rondom Leuven (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Croatie-Slovénie (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

GP de la Ville de Nogent-sur-Oise (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour d’Allemagne (catégorie 6)

100 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (50, 25 et 10) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1)

Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine (catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (30, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)

Tour d’Almaty (catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (30, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)