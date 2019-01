Eurosport Ranking : Viviani se rapproche du podium

Le classement du 27 janvier

Peu de changement sur le podium de l’Eurosport Ranking à l’aube du début de la saison européenne. L’Espagnol de la Movistar Alejandro Valverde est toujours largement en tête avec 4007 pts et devance Peter Sagan. Le Slovaque de la Bora-Hansgrohe, engagé sur le Tour Down Under, a connu une régression minime (-6 points) mais reste 2e (3627 pts). Derrière, Elia Viviani met la pression sur Simon Yates (Michelton-Scott, 3473 pts). Deuxième de la Cadel Evans Great Ocean Road Race l’an passé, l’Italien de la Deceuninck - Quick Step fait cette fois le plein de points (280, +130) et corrige une semaine décevante (-10 pts) lors du Tour Down Under. S’il reste 4e (3246 pts) de l’Eurosport Ranking, il n’est "plus qu’à" 326 unités de Simon Yates.

Si le reste du top 20 n’a pas changé, le top 50 ne peut pas en dire autant. Sixième du Down Under en 2018 et absent cette année, Egan Bernal (Sky, 1045 pts) laisse ainsi 5 places (-51 points) en route tandis que Richie Porte (Trek-Segafredo, 1035 pts) tombe d’un rang (-5) malgré son nouveau succès au Willunga Hill. De leurs côtés, Caleb Ewan (Lotto-Soudal, 1064 pts) et Michael Woods (EF Education First, 1071 pts) font leur entrée dans le top 30, en grimpant respectivement de deux (+5 pts) et six rangs (+40 pts).

Dernier membre du top 50, Daryl Impey a réussi l’exploit de conserver sa place. Car si le Sud-Africain comptait pas moins de 825 points, il en remettait 520 en jeu ces deux semaines. En conservant son titre au Tour Down Under (+ 1 étape) et sa 3e place sur la Cadel Evans Road Race, il parvient à s’offrir 515 unités pour garder sa 50e place (820 pts). Un peu plus loin, deux coureurs ont leur entrée dans le top 100 à l’occasion du Tour Down Under : Wout Poels (Sky, 534 pts), passé de la 110e place à 72e grâce à sa 3e place au général, et le jeune Jasper Philipsen (UAE Team Emirates, 491 pts), grimpé du 103e au 82e rang à la suite de sa victoire d’étape.

Le Top 20

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 4007 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3627 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3473 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3246 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2981 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2726 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2330 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 10 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1950 = 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1925 = 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1844 = 13 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1741 = 14 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1720 = 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1705 = 16 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1565 = 17 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1508 = 18 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1448 = 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 = 20 Michael Valgren Dimension Data Danemark 1438 =

Les débuts de la semaine : Niccolo Bonifazio (Direct Energie)

A la lecture de la start-list de l’épreuve, cette catégorie semblait être promise à André Greipel. Mais l’Allemand a déçu à l’occasion de la Tropical Amissa Bongo, se contentant d’une seule victoire d’étape. Des résultats qui lui ont coûté deux places (56e, 724 pts). Et c’est son bourreau principal de la course gabonaise que l’on retrouve en tête d’affiche. Recrue principale de Direct Energie à l’intersaison avec Niki Terpstra, Niccolo Bonifazio n’avait pourtant gagné qu’une seule fois depuis août 2016 (1re étape du Tour de Croatie 2018). Mais l’Italien avait faim pour ses débuts sous les couleurs de la formation vendéenne : trois étapes, le général et le classement par points. Une razzia qui lui permet d’engranger 195 points et d’opérer la remontée de ces deux semaines (103e, + 97). Et de prendre un maximum de confiance.

Le top 5 des remontées de ces deux semaines

Yimmi José Briceno, + 1379 places (+ 80 pts), de 1844e à 465e (80 pts)

Aaron Gate (EvoPro Racing), + 752 places (+ 80 pts), de 1182e à 430e (90 pts)

Niccolo Bonifazio (Direct Energie), + 97 places (+195 pts), de 200e à 103e (415 pts)

Patrick Bevin (CCC Team), + 80 places (+141 pts), de 197e à 117e (362 pts)

Lorenzo Manzin (Vital Concept-B&B Hotels), + 82 places (+126 pts), de 213e à 132e (337 pts)

Le top 5 des régressions de ces deux semaines

Pedro Gutierrez, - 1361 places (-80 pts), de 485e à 1846e (0 pt)

Joseph Areruya (Delko-Marseille Provence), - 1240 places (- 115 pts), de 357e à 1597e (0 pt)

Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), - 466 places (- 120 pts), de 279e à 745e (35 pts)

Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), - 172 places (-286 pts), de 87e à 259e (168 pts)

Brenton Jones (Delko-Marseille Provence), - 111 places (- 105 pts), de 179e à 290e (145 pts)

Les Français

Toujours en intersaison ces deux semaines, avant une reprise progressive à partir de la semaine prochaine, les têtes d’affiche tricolores n’ont logiquement pas encore vu leur total évoluer. Du coup, Julian Alaphilippe conserver le leadership national, devant Thibaut Pinot et Romain Bardet, tandis qu’Arnaud Démare reste à l’affût.

Plusieurs Français se sont néanmoins illustrés ces deux dernières semaines, même si cela ne s’est pas toujours conclu par des points, à l’image du gros travail abattu par Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick Step) et Kenny Elissonde (Sky) sur le Tour Down Under, ou de la 11e place de Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Engagés sur des courses moins cotées, Thomas Lebas et Lorenzo Manzin ont, eux, réussi à scorer.

Le Français de la formation Kinan a bien commencé sa saison en allant chercher la 5e place du New Zealand Classic. Sans toutefois réussir à lever les bras, ce qu’il recherche depuis mai dernier et une étape sur le Tour du Japon, au contraire de son compatriote. Le sprinteur de la Vital Concept-B&B Hôtels s’est offert une belle remontée (+ 82) à l’occasion d’une Tropicale Amissa Bongo ponctuée d’une 2e place au général et de deux victoires d’étape. Un début de saison idéal.

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2726 pts (=)

10. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1950 pts (=)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1844 pts (=)

14. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1720 pts (=)

44. Christophe Laporte (Cofidis), 867 pts (=)

Les courses de la semaine

Tour de San Juan (huit étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Herald Sun Tour (cinq étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Trofeo Ses Salines (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Trofeo Andratx Lloseta (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Trofeo de Tramuntana (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Trofeo Palma (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Grand Prix La Marseillaise (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Le Top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine

John Degenkolb, vainqueurs des Trofeo Ses Salines et Palma (200 de ses 901 pts)

Oscar Sevilla (Medellin), vainqueur du Tour de San Juan (110 de ses 145 pts)

Filippo Ganna (Sky), 2e du Tour de San Juan (45 de ses 55 pts)

Esteban Chaves (Michelton-Scott), vainqueur de l’Herald Sun Tour + 1étape (110 de ses 297 pts)

Sondre Holst Enger (Israël Cycling Academy), 2e du Trofeo Ses Salines (60 de ses 220 pts)