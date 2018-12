Cyclisme : Filippo Pozzato met fin à sa carrière

Filippo Pozzato et le cyclisme, c'est terminé. L'Italien l'a annoncé ce mardi matin sur Facebook. Pozzato, qui est âgé de 37 ans, était professionnel depuis 2000. Il s'était illustré dès 2003 en remportant Tirreno-Adriatico à 21 ans seulement.

Sa plus belle victoire est Milan-Sanremo en 2006, mais il a aussi gagné la Classique de Hambourg en 2005 et a été champion d'Italie en 2009. Il a également remporté deux étapes du Tour de France en 2004 et 2007, et une étape du Tour d'Italie en 2010. "Je peux dire aujourd'hui que mon rêve d'enfant s'est réalisé. Et sans que je m'en rende compte, tout est déjà fini", écrit Pozzato sur Facebook, reconnaissant qu'il n'avait "pas toujours réussi à exprimer au mieux (son) talent". "J'ai tout de même réussi à réaliser certains de mes rêves, comme Milan-San Remo en 2006", a-t-il ajouté.