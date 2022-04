Cyclisme

Chute d'Alaphilippe et Coquard, victoire de Sheffield devant Cosnefroy et Barguil : le résumé de la Flèche Brabançonne

Flèche Brabançonne - L'Américain Magnus Sheffield, qui a profité du remarquable travail de son équipe Ineos, a remporté la semi-classique flandrienne en s'imposant en solitaire mercredi à Overijse devant Benoit Cosnefroy et Warren Barguil. Cette course a été marquée par l'improbable chute de Julian Alaphilippe à cause d'une voiture Quick Step... voici le résumé de la journée en vidéo.

00:03:16, il y a une heure