Cyclisme

Flèche Brabançonne - Evenepoel en colère contre Cosnefroy : "Si je ne freine pas dans le final, je tombe, on tombe tous"

Final houleux sur cette Flèche Brabançonne : quelques secondes après l'arrivée tranquille de l'Américain Magnus Sheffiled, la bataille pour la deuxième place a fait rage. Mais si Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) a été le plus prompt pour se faufiler et terminer deuxième, Remco Evenepoel (Quick Step) estime avoir été écarté avec dangerosité et appelle les juges à revoir le sprint final.

00:01:50, il y a 8 minutes