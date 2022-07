Troisième jour, troisième vainqueure différente sur le Giro féminin. Après Kristen Faulkner et Elisa Balsamo, c'est Marianne Vos qui a triomphé, au sprint à Olbia devant sa compatriote néerlandaise Charlotte Kool et Elisa Balsamo, qui l'avait justement frustrée la veille. L'Italienne championne du monde conserve le maillot de leader avant une journée plus difficile autour de Cesena dimanche.

C'est la Trek-Segafredo de la maillot rose qui a travaillé en tête de peloton pour revenir sur deux groupes plutôt costauds qui avaient pris les devants. Il a fallu attendre les sept derniers kilomètres pour voir le paquet revenir. La suite, ce fut la victoire de Marianne Vos, sa 31e sur le Tour d'Italie féminin, son propre record amélioré. Autour de Cesena, il faudra franchir trois cols de deuxième et troisième catégories et une autre ascension non-répertoriée dans le final.

