Cyclisme

Grand Camino - Le résumé de la victoire de Michael Woods

TOUR DE GALICE - Michael Woods a attendu son moment. À 900m de l'arrivé de la seconde étapde du Grand Camino, l'héritiere du Tour de Galice, le Canadien a attaqué sur une des portions les plus raides de la course. Choix gagnant puisqu'il l'emporte et s'empare de la tête du général.

00:03:09, il y a une heure