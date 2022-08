Alors que les tractations se multiplient pour la saison 2023, notamment avec certains membres de sa propre équipe, la Groupama-FDJ a envoyé un petit message au reste du plateau. Ce mercredi, quelques jours à peine après la promotion du sprinteur Paul Penhoët au sein de "l'équipe première", la Groupama-FDJ a acté l'arrivée de sept coureurs très prometteurs au sein de l'équipe World Tour pour 2023, tous en provenance de l'équipe Conti.

Lorenzo Germani, Enzo Paleni, Laurence Pithie, Reuben Thompson, Sam Watson et surtout Romain Grégoire, champion d'Europe juniors en 2021, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège espoirs en 2022 et d'une étape sur le Tour d'Italie espoirs et très en vue sur les classiques jeunes, intègrent l'équipe. Troisième du "Baby Giro" il y a quelques semaines et 14e du Tour des Alpes, Lenny Martinez fait aussi le grand saut.

Le "modèle Conti" porte (bien) ses fruits

Et Marc Madiot n'est pas peu fier de cette nouvelle vague qui s'apprête à déferler et renforcer sa formation. "Faire passer huit coureurs de la Conti à la WorldTour est un choix extrêmement logique. Nous avons une équipe de développement qui présente une cuvée exceptionnelle, il était normal de les recruter en priorité. Le modèle Conti, que nous avons mis en place en 2018, a fait ses preuves."

Le boss de l'écurie tricolore est d'ailleurs confiant sur la réussite de ses ouailles. "Quand nous les recrutons dans l’équipe WorldTour, nous savons qu’ils sont prêts et eux savent où ils mettent les pieds. Ils ont déjà l’ADN de notre équipe et ont envie d’évoluer avec nous. L’année prochaine, je pense que nous allons battre des records en termes de moyenne d’âge. Nous étions à un carrefour pour l’équipe, il y avait une opportunité devant nous, il fallait la saisir."

La jeunesse prolongée, Madiot va désormais s'attaquer à d'autres dossiers et notamment ceux de Jacopo Guarnieri et Ramon Sinkeldam, éléments phares du train d'Arnaud Démare. Annoncé sur le départ, le rouleur suisse Stefan Küng devrait finalement rempiler.

