Cyclisme

Healthy Ageing Tour - L'étape pour Uneken, le général pour Van Dijk : le final en vidéo

HEALTHY AGEING TOUR - Il n'en fallait pas beaucoup plus à Lonneke Uneken pour renverser le général sur la troisième et dernier étape autour de Wijster. La Néerlandaise, très costaude, l'a emporté avec 1'14 d'avance sur Emma Norsgaard et surtout 1'29 sur Ellen Van Dijk. Cette dernière s'impose tout de même au général.

00:02:55, il y a une heure