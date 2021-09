L'amitié qui lie les anciens rivaux Jann Ullrich et Lance Armstrong est très forte et selon l'Allemand, qui a souffert de graves problèmes de dépression en 2018, elle est une partie de ce pourquoi il est encore en vie aujourd'hui. Alors que l'Américain est venu lui rendre visite à Majorque où il réside, le vainqueur du Tour de France 1997 a participé au podcast "The Move" d'Armstrong en compagnie de Johan Bruyneel et George Hincapie. L'occasion de revenir sur ces moments où sa vie ne tenait plus qu'à un fil.

"Il y a trois ans, j'ai eu des gros problèmes et tu es venu me voir, a-t-il dit à Armstrong. J'étais si heureux que tu viennes. J'étais comme Marco Pantani... presque mort". Si l'Allemand fait référence à l'Italien, décédé seul dans une chambre d'hôtel de Rimini le 14 février 2004, c'est qu'il se voyait sur une pente terrible qui pouvait le mener au pire. "Je me suis remis. J'ai des vrais amis, notamment toi. Vous m'avez ramené à la vie. Maintenant je suis très heureux".

Les deux anciens rivaux ont roulé ensemble à Majorque et Armstrong a assuré dans un sourire que celui qu'il aimait tant tourmenter pendant leur carrière lui avait fait mal. Il faut dire qu'Ullrich vit désormais une vie bien plus rangée. "J'ai arrêté l'alcool et je ne me drogue plus depuis trois ans, assure-t-il. Je mène une vie très saine, ma copine cuisine sainement. Tout ça m'a remis en forme". "Nous avons traversé des choses incroyables et des périodes difficiles, estime Armstrong. On a géré ça de manière différente mais nous là et on a refait de ce mec, un homme solide et en bonne santé".

