Cyclisme

Jason Tesson : "4 jours de Dunkerque, Boucles Mayenne, J'ai du mal à me dire que j'ai gagné ce style de courses"

Jason Tesson est encore un jeune sprinteur en pleine maturation. A 23 ans, le coureur de l'équipe Saint-Michel-Auber93 a décroché des victoires d'étapes qui l'ont marqué cette saison sur les Boucles de la Mayenne et sur les 4 Jours de Dunkerque. Et c'est avec passion qu'il en a parlé à Colin Bourgeat dans Bistrot Vélo, émission à retrouver en intégralité en podcast et en vidéo sur Facebook.

00:04:35, il y a une heure