C'était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà, c'est désormais officiel : João Almeida quitte Deuceuninck-Quick Step, deux ans après son arrivée en provenance de l'équipe Hagens Beman Axeon, dirigée par Axel Merckx. Le coureur portugais s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Team UAE Emirates, qu'il rejoindra à partir de 2022.

Quatrième du Tour d'Italie en 2020, le natif de Caldas de Rainha a confirmé les promesses entrevues avec une sixième place sur le Giro et sur Tirreno-Adriatico notamment. Au sein de la formation émiratie, Almeida devrait évoluer aux côtés de Pogacar sur les grands rendez-vous de la saison, mais pourrait également pouvoir jouer sa carte personnelle sur plusieurs courses à étapes.

Tour d'Espagne Pogacar fait l'impasse IL Y A 6 HEURES

Futur cadre de UAE Team Emirates

Dans un communiqué publié sur le site de la formation dirigée par Joxean Matxin Fernandez, le jeune Lusitanien s'est montré très enthousiaste pour ce nouveau challenge. "J'ai vraiment hâte de débuter un nouveau chapitre de ma carrière et de ma vie. Je sens que ce transfert chez UAE Team Emirates arrive au bon moment et je suis sûr que je serai content de cette nouvelle aventure. L'équipe progresse chaque année et je suis impatient d'en faire partie."

Même son de cloche chez le manager général espagnol. "João Almeida est un coureur que nous suivons depuis plusieurs années. C'est un coureur de grande qualité et nous n'avons pas de doutes qu'il sera un pilier solide de l'effectif." A 23 ans, le Portugais peut nourrir de belles ambitions aux côtés de Tadej Pogacar et consorts. Et continuer sa progression à vitesse grand V.

L'ère Pogacar sur le Tour est-elle inévitable ?

Tour de Burgos Plus de trois ans après, Bardet relève enfin les bras IL Y A 17 HEURES