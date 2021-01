Jorge Mendes diversifie ses activités. Après le football évidemment, il est l'agent de Cristiano Ronaldo et José Mourinho entre autres, la Formule 1 où il défend les intérêts de Charles Leclerc, le Portugais s'intéresse désormais au cyclisme. Via sa société, Polaris Sports, il gère désormais les intérêts marketing de Joao Almeida et Ruen Guerreiro, deux talents lusitaniens qui se sont montrés très à leur avantage lors du dernier Tour d'Italie.

Dans le détail, Polaris Sports a passé un accord avec Corso Sports qui représente de nombreux coureurs dont Almeida et Guerreiro mais aussi Mads Pedersen, ancien champion du monde et Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro 2020. "Polaris Sports et Corso ont trouvé un accord qui a pour but d'optimiser les perspectives commerciales des athlètes portugais qui travaillent avec Corso", précise la société de Jorge Mendes.

Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step) during Stage 17 of the Giro d'Italia 2020 Crédit: Getty Images

Lors du dernier Tour d'Italie, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) avait mené la course pendant 15 jours laissant penser qu'il pouvait l'emporter à 22 ans seulement. Il avait finalement cédé sur la 18e étape et échouer au pied du podium final. Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) a lui remporté la 9e étape arrivant à Roccaraso et s'est adjugé le maillot de meilleur grimpeur. Pour Jorge Mendes, c'est une porte d'entrée dans le monde du cyclisme. Jusqu'ici rares sont les transferts dans le peloton mais quelques exceptions existent. Si la plupart des coureurs vont au bout de leur contrat, certains changent d'équipes avant la fin du bail. Un nouveau marché à conquérir pour l'omnipotent Mendes ?

