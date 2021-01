L'année 2021 s'annonce décidément riche en événements pour Julian Alaphilippe. Le coureur français de la Deceuninck-Quick Step, champion du monde en titre, a indiqué samedi sur les réseaux sociaux qu'il attendait la naissance de son premier enfant. "Heureux et fiers de vous annoncer l'arrivée dans quelques mois de notre petit nous", écrit sur Instagram le coureur de 28 ans aux cinq victoires d'étape sur le Tour de France. Le message accompagne une photo de lui et de sa compagne Marion Rousse, consultante sur France Télévisions et ancienne cycliste, posant avec un body de bébé.