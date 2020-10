Julian Alaphilippe se retrouve avec un plâtre à la main droite pendant trois semaines. Et dans un rôle de spectateur frustrant de cette fin de saison. Mais deux jours après avoir " pensé au pire " lors de sa chute sur le Tour des Flandres comme il l'avoue, le champion du monde a le moral. " Maintenant, je peux dire que j'ai eu un peu de chance même si je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu se passer si j'avais pu continuer ma course ", explique-t-il dans un communiqué publié par son équipe. " Mais au final, je suis content d'avoir eu l'opportunité de découvrir cette course en tant que champion du monde. Ça me donne envie de voir plus et je peux vous dire que je veux y retourner l'année prochaine ".

Satisfait à juste titre de sa saison malgré cette dernière chute et quelques désillusions à l'image de son déclassement lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe va maintenant se soigner et recharger les batteries pour la suite qu'il attend avec une impatience non dissimulée. "L'année prochaine, je veux faire honneur à ce magnifique maillot autant que possible, c'est pour cela que je veux retourner sur le Tour des Flandres, annonce-t-il sur le site de l'équipe belge. La course m'a fait réaliser à quel point les pavés pouvaient me manquer. Je les adore. C'est un type de course tellement différent. Plus sauvage, brutal, nerveux et dur. C'est vraiment spécial. Et du pur cyclisme". De quoi avoir hâte d'être en 2021.