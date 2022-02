L'histoire retiendra seulement le nom de Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) dans le palmarès de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Elle oubliera Christophe Laporte, finalement 8e, mais lui et sa nouvelle formation Jumbo-Visma conserveront le souvenir d'une très belle course de la part du Français et le goût amer d'une grosse frustration. Ce n'est qu'à 100 mètres de la ligne que lui, Taco van der Hoorn (Intermaché - Wanty - Gobert) et Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), ont été repris par les sprinters lancés pleine balle. Avec ce succès à Kuurne, Jakobsen sauve le week-end d'ouverture de Quick Step.

Ad

Si c'est le bleu des Quick Step qui a triomphé ce dimanche, le jaune des Jumbo-Visma s'est énormément mis en valeur sur les routes flandriennes. En l'absence de Wout Van Aert, vainqueur samedi du Het Nieuwsblad, Tiesj Benoot et Christophe Laporte ont endossé le rôle des allumeurs de mèches. Ils étaient tous deux présents dans le groupe de costauds qui semblait devoir se jouer la victoire. Mais ces 17 ont vu le peloton revenir à 18 kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion notamment du travail de Sonny Colbrelli et la Bahrain-Victorious. Revenir vraiment ? Pas tout à fait car Laporte, qui avait déjà tenté de s'isoler à 25 kilomètres de Kuurne, en avait décidé autrement.

Kuurne - Bruxelles - Kuurne Laporte a vu la victoire de près mais Jakobsen a déboulé : L'arrivée en vidéo IL Y A 43 MINUTES

Jakobsen sauve les Quick Step

Le transfuge de Cofidis a pris la poudre d'escampette juste avant la jonction, accompagné de Van der Hoorn et Narvaez. Un trio qui a compté tout au plus une petite vingtaine de secondes d'avance et avec un peloton dans lequel figurait de gros sprinteurs (Jakobsen, Ewan mais aussi Nizzolo ou Trentin), l'affaire semblait compliquée. D'autant plus quand les Quick Step - Alpha Vinyl ont mis en route à 6,5 kilomètres de la ligne. Et puis, la surprise a pris en crédibilité quand le "Wolfpack" a disparu des premières positions du peloton et que les Jumbo sont venus faire barrage.

Avec un peu moins de dix secondes sous la flamme rouge, Laporte, le meilleur sprinter à l'avant, a sans doute pensé lever les bras. Las, quand il a lancé son sprint, ce fut déjà un peu tard et la différence de vitesse avec Jakobsen et Ewan était immense. Le premier a pris les devants pour ne plus jamais les lâcher. Quick Step triomphe encore à Kuurne, pour la 9e fois en 2021, la troisième fois en quatre ans.

Drôme Classic Vingegaard était vraiment fort, Alaphilippe un peu juste dans le final IL Y A 2 HEURES