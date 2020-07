La chaîne GCN arrive en France

Play Sports Group (PSG) est heureux d'annoncer le lancement de sa douzième chaîne, GCN en Français. Cette chaîne francophone dédiée, sera l’alliance unique du contenu informatif et divertissant de Global Cycling Network (GCN) et de la langue française. Elle aura pour but d’attirer de nombreux téléspectateurs francophones à travers le monde.



Les chaînes de Play Sports Group ont atteint 2,5 milliards de vues et rassemblent 20 millions de téléspectateurs mensuels. GCN en Français est sur le point de changer le paysage des médias cyclistes, élargissant encore l'offre internationale de GCN au-delà des chaînes existantes en anglais (lancées en 2013), espagnol (2018), italien (2018), japonais (2019) et allemand (2020) .



GCN en Français présentera tout ce qui est important dans le cyclisme. La création d'un contenu international unique comprenant des tutoriels vidéos, la couverture des plus grands événements, un accès privilégié aux dernières technologies et aux équipes. Des ressources internationales et un accès unique du monde du cyclisme sera à la disposition de la chaîne pour créer un contenu local et personnalisé pour la communauté francophone (La chaine s’appuiera sur des ressources techniques internationales et sur un accès unique au monde du cyclisme pour créer un contenu local et personnalisé pour la communauté francophone). GCN en Français collaborera avec les chaînes de Play Sports Group et Eurosport pour fournir le meilleur contenu aux amateurs de cyclisme francophones.

La chaîne sera dirigée par d’anciens cyclistes de haut niveau, Loïc Chetout et Florian Chabbal, qui ont ensemble plus d'une décennie d'expérience dans le cyclisme professionnel et les médias spécialisés.



Loïc a roulé professionnellement pour Cofidis, obtenant des tops cinq dans des courses comme l'Arctic Race of Norway, la Vuelta a España ou le Tour de Yorkshire, ainsi qu'une victoire d'étape à la Ronde de l'Isard. Il a également roulé pour des leaders tels que Dani Navarro, Christophe Laporte, Jesus Herrada et Nacer Bouhanni. Il dit: "Le cyclisme m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, d'avoir du cœur, des tripes, d'honorer chacun de mes engagements et de dépasser constamment mes limites. J'ai vécu des choses que peu de gens auront l'occasion de vivre et de connaître. J'ai rencontré des gens incroyables. Quoi de plus amusant et gratifiant que d'apprendre la vie au travers d’une passion? Je suis impatient d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, me donnant encore l'opportunité d’évoluer au sein du sport que j'aime, de partager ma passion et mon expérience, mais aussi la possibilité d'apprendre."



Ancien membre actif de l’équipe de France sur route chez les juniors et moins de 23 ans, Florian a plus récemment été fortement impliqué dans le volet médiatique de ce sport, en tant que producteur et reporter TV pour Eurosport. Il dit: "J'ai la chance d'avoir pratiqué le cyclisme devant et derrière la caméra, je suis ravi de rester dans la famille Eurosport, “The Home of Cycling”. J'ai hâte de participer à cette nouvelle aventure, en poursuivant le partage de ma passion pour ce sport avec une nouvelle audience pour GCN."



