La densité française, l'armada Quick-Step, Bernal et Valverde : le bilan de l’Eurosport Race

L’Italie la plus présente…

Le cyclisme se mondialise depuis des décennies et c’est encore le cas cette année avec pas moins de 24 nations présentes dans le top 100 de l’Eurosport Race. Bien sûr, nombreuses (9) sont celles à ne compter qu’un seul élément, même si le poids de leur unique tête d’affiche peut varier fortement, d’un Peter Sagan (3493) pour la Slovaquie à un Patrick Konrad (431) pour l’Autriche. En revanche, quatre nations comptent au moins dix coureurs dans l’élite de la saison : l’Espagne (10), la France (11), la Belgique (12) et surtout l’Italie. La Squadra possède 14 coureurs dans le top 100 avec Viviani, Colbrelli, Nibali, Moscon, Mareczko, Pozzovivo, Pasqualon, Ballerini, Visconti, Caruso, Belletti, Nizzolo, Ulissi et Formolo. Et dire que des nations comme les Etats-Unis, le Portugal ou la Russie n’ont même pas réussi à en mettre un…

Nation Représentants dans le top 100 Italie 14 Belgique 12 France 11 Espagne 10 Colombie et Pays-Bas 7

... mais la France la plus solide

Julian Alaphilippe (Quick-Step) vainqueur de la 16e étape du Tour de France 2018Getty Images

Toutefois, si l’Italie est la nation la mieux représentée dans le top 100, elle n’est pas la plus performante. Avec 11 811pts au cumul, la Squadra ne représente "que" le deuxième total, derrière la France et ses 12 135 pts. Mais les Bleus ont accumulé ce bilan à onze coureurs (dont 4 dans le top 15) contre quatorze pour les Italiens, d’où une moyenne bien supérieure (1103 par coureur contre 843). Les Français devancent donc l’Italie, la Belgique (10 481) et l’Espagne (10 083). Toutefois, ce sont bien les Pays-Bas qui sont les plus efficaces (parmi les équipes à 5 coureurs ou plus) avec une moyenne de 1 219 pts par coureur, tandis que l’Australie (1 060) suit Néerlandais et Français.

Classement Nation Total de points sur le top 100 Moyenne par coureur 1 France 12 135 1 103 2 Italie 11 811 843 3 Belgique 10 481 873 4 Espagne 10 083 1008 5 Grande-Bretagne 9 485 2371

Quick-Step Floors a tout écrasé

Des victoires à la pelle, une multitude de classiques remportées, une présence aux avant-postes tout au long de l’année… La domination de la Quick-Step Floors aura été impitoyable en 2018 ! Les hommes de Patrick Lefevere ont glané 73 succès (!) et sont – de très loin – les plus nombreux dans le top 100 avec douze coureurs de la formation belge. Soit au minimum cinq de plus que n’importe laquelle des 27 équipes représentées (Bora-Hansgrohe, Astana et Bahrain-Merida sont à 7) !

Une surreprésentation qui leur offre également la tête du bilan par nation, qu’ils auront écrasé ! Avec 15 676 pts, la Quick-Step Floors compte plus de 4500 unités d’avance sur son dauphin, la Sky (11 102), et 6040 sur la Bora-Hansgrohe (9 636). Soit plus d’un Valverde d’avance ! Un autre monde…

Classement Equipe Total de Points 1 Quick-Step Floors 15 676 2 Sky 11 102 3 Bora-Hansgrohe 9 636 4 Michelton-Scott 9 024 5 Movistar 8 603

Movistar, la Valverde dépendance

Alejandro ValverdeGetty Images

Cinquième du classement par équipes, la Movistar n’en réalise pas moins l’une de ses plus mauvaises années récentes. La formation espagnole est toutefois sauvée par la présence dans ses rangs d’un monstre nommé Alejandro Valverde. Avec 4047 pts, le Murcien a tout simplement glané à lui seul 47% des points de son équipe ! Une dépendance largement hors-norme et qui contraste avec des équipes comme Astana (Lopez a apporté 20,2% des points), Bahrain-Merida (18,2% pour Colbrelli) et surtout Quick-Step Floors (19,9% pour Viviani, pourtant 4e de l’Eurosport Race).

Classement Equipe Premier coureur à l'Eurosport Race Pourcentage de points rapportés 1 Movistar Alejandro Valverde 47 % 2 Michelton-Scott Simon Yates 39 % 3 UAE Team Emirates Alexander Kristoff 38 % 4 Sunweb Tom Dumoulin 37% 5 Bora-Hansgrohe Peter Sagan 36%

Une efficacité "valverdienne"

Grand vainqueur de cette Eurosport Race 2018, Alejandro Valverde a construit tout au long de l’année. Fort de 14 succès dont les Mondiaux, l’Espagnol s’est montré d’une régularité extraordinaire, "scorant" sur 18 des 21 épreuves auxquelles il a participées. Et c’est aussi lui qui possède le meilleur ratio points/jours de course. Avec une moyenne de 51,9, et ce malgré 78 jours de course, le Murcien est le coureur le plus efficace du top 10. Un résultat plutôt logique et attendu vu son avance au classement. En revanche, son dauphin surprend un peu puisqu’il devance Geraint Thomas (50,6), seulement 5e de l’Eurosport Race mais qui ne compte que 59 jours de course, et Simon Yates (45,8).

Classement Coureur Equipe Ratio points/jours de course 1 Alejandro Valverde Movistar 51,9 2 Geraint Thomas Sky 50,6 3 Simon Yates Michelton-Scott 45,6 4 Peter Sagan Bora-Hansgrohe 43,1 5 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors 37,8 6 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo 37,7 7 Tom Dumoulin Sunweb 37,7 8 Elia Viviani Quick-Step Floors 37,2 9 Christopher Froome Sky 29,2 10 Thibaut Pinot Groupama-FDJ 28,2

Bernal, roi des jeunes

Egan Bernal - Team SkyEurosport

Pour ses premiers tours de roue au plus haut niveau, Egan Bernal a impressionné. Que ce soir sur les routes du Tour de France comme équipier, sur celles du Tour de Romandie (2e) ou de Californie (1er + 2 étapes) comme leader, le Colombier a montré qu’il était de la trempe des plus grands cette saison. Des performances qui l’ont logiquement conduit à la victoire du classement espoir de l’Eurosport Race (réservé à ceux nés en janvier 1995 ou après). Avec 1111 pts, le grimpeur de la Sky devance Enric Mas (Quick-Step Floors, 1019 pts), pourtant 2e de la Vuelta, et Mads Pedersen (Trek-Segafredo, 861pts), 2e du Tour des Flandres.

Classement à l'Eurosport Race Nom Equipe Points 27e Egan Bernal Sky 1111 35e Enric Mas Quick-Step Floors 1019 47e Mads Pedersen Trek-Segafredo 861 48e Fabio Jakobsen Quick-Step Floors 851 57e Alvaro Hodge Quick-Step Floors 728 69e Ivan Ramiro Sosa Androni-Giocatolli 558

2018 à oublier pour Kittel et compagnie

Si Alejandro Valverde a brillé tout au long de l’année avant de remporter l’Eurosport Race, d’autres n’ont jamais trouvé la bonne carburation au cours de la saison. Très attendu après son départ de Quick-Step Floors, Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) n’aura été que l’ombre de lui-même en 2018, avec deux petits succès acquis en mars sur Tirreno-Adriatico. Un total que n’aura même pas atteint Mark Cavendish (Dimension Data), souvent blessé et qui n’aura levé qu’une fois, en février, sur la 3e étape du Tour de Dubaï. Enfin… Leurs saisons auront toujours été meilleures que celles d’Aru, transparent, ou de Bettiol, un seul top 3 en 2018.

Classement à l'Eurosport Race Nom Equipe Points 107e Marcel Kittel Katusha-Alpecin 405 215e Ilnur Zakarin Katusha-Alpecin 213 404e Mark Cavendish Dimension Data 101 440e Fabio Aru UAE Team Emirates 90 1164e Alberto Bettiol BMC 10

De Valverde à Formolo, un top 100 d’élite

Classement Nom Nationalité Equipe Points 1 Alejandro Valverde Espagne Movistar 4047 2 Simon Yates Grande-Bretagne Michelton-Scott 3528 3 Peter Sagan Slovaquie Bora-Hansgrohe 3493 4 Elia Viviani Italie Quick-Step Floors 3131 5 Geraint Thomas Grande-Bretagne Sky 2991 6 Julian Alaphilippe France Quick-Step Floors 2761 7 Primoz Roglic Slovénie Lotto NL-Jumbo 2375 8 Tom Dumoulin Pays-Bas Sunweb 2263 9 Christopher Froome Grande-Bretagne Sky 1956 10 Thibaut Pinot France Groupama-FDJ 1950 11 Michal Kwiatkowski Pologne Sky 1935 12 Romain Bardet France AG2R La Mondiale 1864 13 Greg Van Avermaet Belgique BMC 1741 14 Arnaud Démare France Groupama-FDJ 1740 15 Michael Matthews Australie Sunweb 1720 16 Miguel Angel Lopez Colombie Astana 1565 17 Pascal Ackermann Allemagne Bora-Hansgrohe 1528 18 Tim Wellens Belgique Lotto-Soudal 1473 19 Niki Terpstra Pays-Bas Quick-Step Floors 1450 20 Alexander Kristoff Norvège UAE Team Emirates 1442 21 Michael Valgren Danemark Astana 1438 22 Sonny Colbrelli Italie Bahrain-Merida 1399 23 Dylan Gronewegen Pays-Bas Lotto NL-Jumbo 1329 24 Rohan Dennis Australie Michelton-Scott 1267 25 Nairo Quintana Colombie Movistar 1147 26 Jasper Stuyven Belgique Trek-Segafredo 1141 27 Egan Bernal Colombie Sky 1111 28 Bauke Mollema Pays-Bas Trek-Segafredo 1098 29 Sam Bennett Irlande Bora-Hansgrohe 1085 30 Vincenzo Nibali Italie Bahrain-Merida 1070 31 Oliver Naesen Belgique AG2R La Mondiale 1059 31 Caleb Ewan Australie Michelton-Scott 1059 33 Richie Porte Australie BMC 1040 34 Michael Woods Canada EF Education-First 1031 35 Enric Mas Espagne Quick-Step Floors 1019 36 Adam Yates Grande-Bretagne Michelton-Scott 1010 37 Matej Mohoric Slovénie Bahrain-Merida 960 38 Fernando Gaviria Colombie Quick-Step Floors 648 39 John Degenkolb Allemagne Trek-Segafredo 941 40 Daniel Martin Irlande UAE Team Emirates 915 41 Tiesj Benoot Belgique Lotto-Soudal 908 42 Philippe Gilbert Belgique Quick-Step Floors 896 43 Jakob Fuglsang Danemark Astana 887 43 Christophe Laporte France Cofidis 887 45 Bob Jungels Luxembourg Quick-Step Floors 880 46 Ion Izagirre Espagne Bahrain-Merida 870 47 Mads Pedersen Danemark Trek-Segafredo 861 48 Fabio Jakobsen Pays-Bas Quick-Step Floors 851 49 Gianni Moscon Italie Sky 819

50 Marc Soler Espagne Movistar 815 50 Daryl Impey Australie Michelton-Scott 815 52 Steven Kruijswijk Pays-Bas Lotto NL-Jumbo 811 53 Mikel Landa Espagne Movistar 810 54 André Greipel Allemagne Lotto-Soudal 776 55 Dylan Teuns Belgique BMC 757 56 Danny Van Poppel Pays-Bas Lotto NL-Jumbo 735 57 Alvaro José Hodge Colombie Quick-Step Floors 728 58 Jakub Mareczko Italie Willier-Triestina 709 59 Rigoberto Uran Colombie EF Education-First 681 60 Domenico Pozzovivo Italie Bahrain-Merida 671 61 Andrea Pasqualon Italie Wanty-Groupe Gobert 651 62 Richard Carapaz Vénézuéla Movistar 635 63 Eduard Prades Espagne Euskadi-Murias 612 64 Luis Leon Sanchez Espagne Astana 575 64 Hugo Hofstetter France Cofidis 575 66 Thomas De Gendt Belgique Lotto-Soudal 573 67 Roman Kreuziger République Tchèque Michelton-Scott 566 68 Silvan Dillier Suisse AG2R La Mondiale 560 69 Ivan Ramiro Sosa Colombie Androni-Giocatolli 558 70 Rafal Majka Pologne Bora-Hansgrohe 542 71 Magnus Cort Nielsen Danemark Astana 539 72 Davide Ballerini Italie Androni-Giocatolli 531 73 Nacer Bouhanni France Cofidis 528 74 George Bennett Nouvelle-Zélande Lotto NL-Jumbo 523 75 Maximilian Schachmann Allemagne Quick-Step Floors 521