"La Ligue des champions piste, c'est un format très facile à comprendre"

CYCLING SHOW - Au menu de Cycling Show, Sir Chris Hoy et Kristina Vogel, deux grands champions de cyclisme sur piste, nous détaillent les différentes épreuves au menu de la nouvelle Ligue des champions piste UCI qui verra le jour en novembre prochain : la vitesse, le keirin, la course à l'élimination et le scratch.

00:04:13, il y a 11 minutes