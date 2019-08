De quoi satisfaire, sans doute, Oliver Naesen. La formation AG2R La Mondiale a annoncé mardi le recrutement de Lawrence Naesen, frère du leader des Terre et Ciel pour les classiques de début de saison (2e de Milan-Sanremo, 3e de Gent-Wevelgem cette année). Lawrence Naesen, 26 ans, présente moins de référence que son ainé (Oliver, 28 ans). Il a fait quelques places d'honneur dans des sprints cette saison, avec la Lotto-Soudal et a tenu un rôle d'équipier lors des Flandriennes.

Champoussin intègre l'effectif

Autre recrue, pour l'équipe de Vincent Lavenu : Andrea Vendrame (Androni Giocattoli - Sidermec). Le polyvalent puncheur italien de 25 ans a été très en vue lors du Giro cette saison (2e d'une étape) après s'être distingué lors du mois d'avril (10e de Paris-Camembert, 2e du Tour du Finistère et vainqueur du Trop-Bro Léon). Le grimpeur français Clément Champoussin, 5e du dernier Tour de l'Avenir, intègrera par ailleurs le groupe le 1er août prochain, jusqu'en 2022, pour son premier contrat professionnel.

Andrea Vendrame et Lawrence Naesen se sont engagés pour deux ans. "Lawrence possède l'expérience et la culture des courses flandriennes. Il est proche de son frère Oliver (Naesen, qui fait déjà partie de l'équipe AG2R, ndlr), de deux ans son aîné et son arrivée viendra renforcer notre groupe sur les courses pavées où nous tenterons de décrocher une grande victoire", a déclaré Vincent Lavenu.