Le Tour 21, ils parcourent la Grande Boucle pour vaincre la leucémie

Geoff Thomas, ancien footballeur et international anglais, a été diagnostiqué d'une leucémie en 2003. On lui donnait peu de chances de survie. Depuis, il collecte des fonds pour vaincre la maladie, à vélo. Thomas a même fait le Tour de France et créé le Tour 21. Avec ses partenaires, il roule contre la maladie et s'attaque au tracé de la Grande Boucle 2022. Leur histoire dans Power of Sport.

