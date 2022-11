À eux deux, ils comptent 14 victoires des trois grands tours (Giro, Tour de France et Vuelta), sept chacun, en parfaite symétrie. Chris Froome, toujours dans la compétition à 37 ans, et Alberto Contador, de deux ans son aîné et désormais à la retraite, ont dominé les podiums pendant plus de dix ans et n'ont qu'un immense respect l'un pour l'autre. "Alberto était un vrai compétiteur", a déclaré Chris Froome. "Il n'y a jamais eu un instant où je n'ai pas dû me concentrer. Je devais toujours m'attendre à l'inattendu quand je courais contre lui", a commenté le Britannique du panache de l'Espagnol. Admiratif, le quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) a également loué la mentalité de son rival : "Il savait prendre la course en main et ne pas abandonner".

L'admiration est réciproque du côté espagnol. "Contre Chris, la bataille était toujours difficile", explique Alberto Contador, qui se remémore parfaitement la puissance du Britannique, mais aussi de son équipe : "Ce sont ses attaques finales, après le travail acharné de Sky, qui m'impressionnait le plus".

Toujours plus réaliste

Même sur la fin de leur carrière, Froome et Contador se retrouvent face à face, mais cette fois-ci virtuellement ! BKOOL recrée les conditions de course et fait passer la vitesse supérieure aux simulateurs de cyclisme. L'inclinaison des côtes, la météo, le revêtement, tout est parfaitement restitué pour vous donner l'impression d'être vraiment à vélo !

Les amateurs de cyclisme sur piste ne sont pas en reste avec la simulation de vélodrome en 3D, et il est aussi possible d'accéder à des cours de fitness et à des séances d'entraînement personnalisées. Mais c'est sur la route qu'Alberto Contador et Chris Froome peuvent de nouveau s'affronter, sans même quitter leur maison. L'Espagnol et le Britannique retrouvent ainsi les sensations de leurs ascensions légendaires du Tourmalet, du Mont Ventoux ou encore de l'Alpe d'Huez !

"BKOOL me permet de m'entraîner et de profiter de n'importe quelle course, seul ou avec des amis", ajoute Contador en souriant. "Je l'utilise surtout pour découvrir des endroits que je n'ai pas visités durant ma carrière, mais aussi pour me rappeler le bon vieux temps et refaire certaines de mes courses... en souffrant moins", plaisante l'Espagnol. Il apprécie de plus "l'exhaustivité de l'application, qui offre un nombre incalculable d'itinéraires".

S'entraîner avec des champions

Avec son réalisme optimal et son image HD, BKOOL offre un cadre idéal pour défier n'importe quel adversaire : "Quand ils veulent", challenge Contador. Comme Froome et l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, le septuple champion de grand tour est un ambassadeur de BKOOL et participe aux courses de groupe de l'application tout au long de l'année. Ces événements exceptionnels réunissent tous les utilisateurs de BKOOL et les stars du cyclisme pour des entraînements collectifs. "J'adore les courses de groupe virtuelles !", précise Chris Froome. "Nous pouvons échanger avec les fans et partager notre expérience d'entraînement".

BKOOL est aussi partenaire du Giro d'Italia et organise un Giro d'Italia virtuel, dont la prochaine édition commence cet automne. Les participants peuvent parcourir les étapes les plus légendaires de la course italienne, du Monte Zoncolan à l'Alpe Motta. Changement de décor et de programme, avec le Tour de las Americas Northweek, qui a permis de juillet à septembre à tous les cyclistes amateurs de découvrir en vidéo les fantastiques routes d'Amérique du Nord et du Sud depuis le confort de leur intérieur l'été dernier. Enfin, le Tour de las Americas de BKOOL propose les meilleures courses amateures d'Amérique du Sud.

Un outil fantastique pour se préparer à la compétition

Se dépasser et découvrir des lieux depuis chez soi est une idée qui tient à cœur à Chris Froome. "J'aime le réalisme de BKOOL. Grâce à ces vidéos, je suis transporté dans la réalité de la course. C'est un outil fantastique pour se préparer à la compétition depuis le confort de ma propre maison", commente le Britannique.

En 2019, Chris Froome s'est blessé en chutant durement au cours d'un repérage d'étape du Dauphiné Libéré. Alors qu'il peine depuis à retrouver son niveau, il ne cache pas que son entraînement à domicile lui fournit les outils dont il a besoin pour recouvrer sa forme : "J'en fais une heure tous les matins", déclare-t-il. "C'est très bon pour le métabolisme et l'une des raisons principales de mon retour à la compétition cette année". Quand la réalité virtuelle rencontre la réalité...

À la fin de cette année, BKOOL organisera de nouvelles courses de groupe auxquelles participeront le champion britannique et son rival espagnol. Chaque membre de l'application pourra à cette occasion se mesurer à ces légendes ! BKOOL offre un essai gratuit de 30 jours : pour en profitez, cliquez ici

