Cyclisme

Wout van Aert, Matej Mohoric, Romain Bardet… Le vainqueur de Liège n'a peut-être pas fait la Flèche wallonne cette année

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE - La Doyenne s'offre souvent à un homme qui a montré les muscles lors de la Flèche wallonne. Mais attention, cette année, notre consultant Nicolas Fritsch identifie trois coureurs qui ont boudé le Mur de Huy mercredi… et peuvent lever les bras, dimanche : Wout van Aert, Matej Mohoric et Romain Bardet. Outre ce trio, il évoque Pogacar, Alaphilippe et Valverde dans sa chronique.

00:04:55, il y a 3 heures