Car si les bruits de couloir annoncent une retraite quasi-certaine du coureur de 35 ans, ce dernier ne semble pas pressé de raccrocher. Interrogé à l’issue de la course, Cavendish s’est montré moins catégorique que la plupart des suiveurs sur son avenir. “ On verra ce qui va arriver mais j’espère encore courir l’an prochain. Je ne veux pas arrêter, j’aime trop ce sport, je lui ai donné ma vie. Je veux continuer à courir ."

Conscient que son émotion du week-end dernier a soulevé de nombreuses interrogations, The Man of Man s’est expliqué. "J’avais entendu avant le départ qu’avec le coronavirus, on ne pourrait peut-être plus courir en Belgique. Tout d’un coup, j’ai pensé que Gand-Wevelgem serait ma dernière course car je n’ai pas encore d’équipe pour l’an prochain.”