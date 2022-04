Cyclisme

Marta Cavalli : "Pour notre équipe, le Tour de France est le grand objectif"

L'Italienne Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) a déjà remporté l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne en 2022. Mais l'Italienne voit déjà plus loin et se focalise sur le Tour de France qui est un des grands objectifs de l'équipe.

00:04:14, il y a 26 minutes