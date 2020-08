Jean-René Bernaudeau, le manager de Total Direct Energie, a officialisé dimanche dans une interview accordée à L'Equipe l'arrivée de Pierre Latour. Le coureur de 26 ans, qui porte actuellement les couleurs d'Ag2r La Mondiale, s'est engagé pour deux saisons plus une en option.

Jean-René Bernaudeau s'est offert une très belle recrue sur le marché des transferts. Le manager de Total Direct Energie a annoncé dans un entretien publié dimanche par L'Equipe l'arrivée de Pierre Latour. Un contrat de deux ans, plus une année en option, qui fera du coureur de 26 ans le leader de la formation vendéenne à partir de l'année prochaine.

Cyclisme Que la fête recommence : 100 jours pour marquer l'histoire HIER À 22:15

Bernaudeau a ainsi convaincu Latour de quitter Ag2r La Mondiale, dont le Drômois sera l'un des leaders sur le prochain Tour de France. Le départ annoncé de Romain Bardet ouvrait pourtant une porte vers des responsabilités plus importantes pour Latour au sein de l'équipe de Vincent Lavenu. Mais c'est bien chez Total Direct Energie que le meilleur jeune du Tour 2018 va les assumer.

Latour, également double champion de France du contre-la-montre et vainqueur d'étape sur la Vuelta 2016, va ainsi apporter un profil qui faisait défaut dans la formation de Jean-René Bernaudeau. "Oui, c'est le coureur qui nous manquait depuis l'arrêt de Thomas Voeckler et le départ de Pierre Rolland, a-t-il expliqué dans L'Equipe. Sur le papier, on a plutôt une équipe pour courir les Flandriennes mais, ces dernières saisons, elle était devenue très faible dans les courses montagneuses." Avec Latour, Total Energie enregistre un très bon renfort dans cette optique.

Route d'Occitanie Colbrelli prive Coquard du doublé, petite frayeur pour Bardet IL Y A 2 HEURES

Play Icon